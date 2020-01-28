Министерство здравоохранения сообщило, что прибывших из Китая кыргызских студентов Синьцзянского университета на границе встретили сотрудники здравоохранения и разместили в боксированные (изолированные) палаты Иссык-Атинской территориальной больницы.

По данным ведомства, утром 28 января в Кыргызстан через КПП «Акжол» прибыли шесть студентов, обучавшихся в Китае в городе Урумчи.

«Они будут находиться в специальных палатах в течение 14 дней. Признаков коронавируса пока нет», — отметил главврач больницы.

«За всеми студентами ведется постоянное медицинское наблюдение. Состояние удовлетворительное, никаких клинических признаков и симптомов коронавируса не выявлено. […] Отмечаем, что, согласно стандартам инфекционных заболеваний, лица, прибывающие из мест выявления вируса, должны пройти необходимые лабораторные исследования до установления окончательного диагноза», — заключили в Минздраве.

Кроме того, 27 января в аэропорту «Манас» у пассажира, прилетевшего из Таиланда, выявили температуру и заподозрили коронавирус. Об этом сообщил главврач Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека Рыспек Садыгалиев.

«Его госпитализировали в инфекционную больницу, врачи экстренно собрали консилиум. Диагноз не подтвердился, после чего его перевели в другое лечебное заведение», — сказал Садыгалиев.

Он отметил, что в Военном госпитале могут устроить изолятор на 100 мест в случае выявления лиц с подозрением на коронавирус. Кроме того, готовятся дополнительные койки на базе больниц в Кемине, Сокулуке, Токмаке и Канте.

Специалистка департамента госсанэпиднадзора Динара Оторбаева сообщила информагентству 24.kg, что при выявлении коронавируса его будут лечить как ОРВИ, потому что у них схожая симптоматика.

По ее словам, у всех студентов, вернувшихся из Китая с начала месяца, взяты анализы для лабораторных исследований.

«Никаких мер по санобработке мест общественного скопления людей у нас не проводится, поскольку в Кыргызстане коронавируса нет. Сейчас у нас идет сезон ОРВИ, а случаев коронавируса не зафиксировано. […] Никакого особенного лечения коронавируса нет. Это над созданием вакцины ученые мира трудятся», — сказала Оторбаева.

Сегодня, 28 января, президент Сооронбай Жээнбеков провел рабочую встречу по ситуации в связи с распространяющимся на территории Китая и других стран коронавирусом.

Президент призвал усилить все необходимые меры и подчеркнул важность постоянного информирования людей во избежание распространения фейковой информации.

По официальным данным, на территории Китая на сегодняшний день находятся 4614 студентов из Кыргызстана, из них 14 в городе Ухань, закрытом на карантин китайскими властями. Посольство Кыргызстана в КНР поддерживает постоянный контакт с ними.

В связи со вспышкой коронавируса в Китае Минздрав открыл горячую линию при департаменте эпидемиологической службы. Получить консультацию можно по телефонам: 0312323055, 0312323202, 0550033607.

Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе разработал сервис с постоянно обновляющейся статистикой распространения коронавируса – Wuhan Coronavirus (2019-nCoV) Global Cases (by Johns Hopkins CSSE).

В ней можно просмотреть количество зараженных и умерших от болезни, а также степень ее распространения по странам мира.

Китайский город Ухань в провинции Хубэй стал очагом распространения ранее неизвестного коронавируса. На сегодняшний день от болезни погибло по меньшей мере 100 человек, насчитывается около 4500 случаев заражения.

Власти Китая закрыли Ухань с населением более 11 млн человек на карантин, в городе отменены железнодорожные и авиарейсы, а также внутригородской транспорт.

Рынок в Ухане, с которого предположительно началось заражение новым типом коронавируса. Фото: Reuters

Почти все случаи заражения новым вирусом зафиксированы на территории Китая, однако заболевшие выявлены и в других странах, в том числе в Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Японии, Малайзии, Южной Корее, Тайване, Непале, Франции, Германии, Соединенных Штатах и Австралии.

Более того, первые случаи заболевания коронавирусом 24 января уже были зафиксированы в Европе, власти Франции сообщили о двух заболевших — в Бордо и Париже.

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