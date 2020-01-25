Уже несколько недель китайские власти пытаются сдержать распространение опасного и ранее неизвестного вируса, обозначенного Всемирной организацией здравоохранения как «2019-nCoV» или «коронавирус Уханя». На сегодняшний день от болезни погиб 41 человек, насчитывается более 1300 случаев заражения.

Медработники доставляют инфицированных в больницу в Уханье 17 января. Фото: Getty Images, лицензия Creative Commons

Очагом распространения атипичной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса стал город Ухань в провинции Хубэй, с населением более 11 млн человек.

Для того, чтобы остановить распространение болезни, власти Китая 22 января закрыли Ухань на карантин. 23 января карантин был введен в городе Хуангана, с населением в 7 млн человек, позже еще 8 городов были закрыты – отменены все поезда и самолеты, а также внутригородской транспорт.

Несмотря на то, что сегодня, 25 января, в Китае отмечают Новый год, были отменены многие массовые праздничные мероприятия.

Почти все случаи заражения новым вирусом зафиксированы на территории Китая, однако заболевшие выявлены и в других странах, в том числе в Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Японии, Малайзии, Южной Корее, Тайване, Непале, Франции, Соединенных Штатах и Австралии.

Более того, первые случаи заболевания коронавирусом 24 января уже были зафиксированы в Европе, власти Франции сообщили о двух заболевших — в Бордо и Париже.

По информации Всемирной организации здравоохранения, первые сообщения о вспышках неизвестного вируса в Китае появились 31 декабря 2019 года, однако первые симптомы у заболевших возникли еще раньше — 8 декабря 2019 года.

Коронавирус и Кыргызстан

По информации министерства здравоохранения, пока не было ни одного зарегистрированного случая заражения в Кыргызстане. Всех прибывающих из Китая граждан отправляют на дополнительную проверку целях недопущения завоза коронавируса.

Директор департамента профилактики заболеваний и экспертизы Минздрава Толо Исаков 22 января сообщил о том, что в Кыргызстане на всех пропускных пунктах на границе с Китаем в Ошской и Нарынской областях и в аэропорту «Манас» установлены тепловизоры для проверки на наличие коронавируса. Также термометрия работает в аэропорту Оша.

По его словам, тепловизоры могут на расстоянии определить людей с повышенной температурой и подозрением на инфекционные заболевания.

«Всемирная организация здравоохранения пока не вводит ограничительные меры ни в одной стране. Также еще точного заявления не было, отчего вирус передается. Сообщалось, что вирус передается от человека к человеку. Однако ВОЗ официального заявления не делала», – сказал он.

Исаков отметил, что вопрос о вирусе «находится под контролем», а для врачей проводят дополнительные обучающие семинары о гриппе, ОРЗ, ОРВИ и коронавирусах.

Также 23 января в Министерстве здравоохранения прошла встреча министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева с послом Китайской Народной Республики госпожой Ду Дэвэнь по ситуации с коронавирусом.

Фото: сайт Министерства здравоохранения

Посол Ду Дэвэнь сообщила, что очень важно предоставить полную и официальную информацию о ситуации в КНР и в городе Ухань, где в конце декабря 2019 года была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса.

По словам посла, вчера 22 января 2020 года представители Национальной комиссии по вопросам здравоохранения Китая дали подробный отчет о профилактике и борьбе с данным заболеванием.

Ду Дэвэнь отметила, что ситуация под контролем, и власти КНР не ограничивают выдачу виз для иностранных граждан для въезда в Китай.

«Правительство КНР ввело повышенные меры для предотвращения распространения вируса, поддерживая активные контакты для борьбы с ней со Всемирной организацией здравоохранения и соседними государствами» – сказала она.

Министерство иностранных дел также призвало граждан Кыргызстана, находящихся или планирующих посетить Китай, ограничить поездки по территории Китая, «где выявлены очаги распространения коронавируса». Количество граждан Кыргызстана, находящихся в городах КНР, закрытых на карантин, пока неизвестно.

Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора сообщил, что есть риск завоза в Кыргызстан коронавируса, вспыхнувшего в Китае.

«В связи с большим потоком туристов и мигрантов между КНР и Кыргызстаном, существует риск завоза коронавирусной инфекции в страну. В случае поездки в другие страны необходимо заранее проконсультироваться с врачом о возможных рисках и получить рекомендации», – отметили в ведомстве.

По сообщению пресс-службы санэпиднадзора, врачи-эпидемиологи и вирусологическая лаборатория переведены в режим повышенной готовности для быстрого реагирования и работают совместно с республиканскими организациями и Всемирной организацией здравоохранения.

В ведомстве также отметили, что вирусологическая лаборатория ЦГСЭН в Бишкеке полностью готова к оперативному выявлению коронавирусом.

В соцсетях и мессенджерах также распространялись сообщения о том, что в инфекционную больницу в Бишкеке привезли пациента, зараженного коронавирусом, «в скафандре», однако ее опроверг Минздрав.

Информация о 140 тоннах зараженного мяса, ввезенного в Кыргызстан из Китая, также не подтвердилась.

«Эта информация не соответствует действительности и является фейковой. С начала 2020 года на территорию КР из Китая ввоза не было», — ответили в Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

В ведомстве отметили, что были введены временные ограничения на ввоз мяса и мясной продукции из Китая в Кыргызстан до нормализации обстановки по коронавирусу.

Что известно о болезни

Основной отличительный признак коронавирусов – это то, что ими могут быть инфицированы, как люди, так и животные. Симптомы заболевания схожи с симптомами гриппа – высокая температура, кашель, одышка, боли в груди.

Власти Китая считают, что вирус мог распространиться посетителями рынка морепродуктов в Ухане, где продавались также продавались птицы, змеи, кролики и другие животные, в том числе, живые. 1 января рынок был закрыт.

Рынок в Уханье, с которого предположительно началось заражение новым типом коронавируса. Фото: Reuters

«Нам уже известно, что болезнь пришла с рынка, на котором шла незаконная торговля дикими животными. Возможно, носителем вируса было животное, а затем он перешел к человеку», – сообщил директор Центра по контролю и профилактике болезней Гао Фу.

Согласно заявлению Чжона Наньшана, руководителя группы здравоохранения, исследующей вирус, 20 января было установлено, что он может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем. Инкубационный период вируса – от 2 до 12 суток.

Вирусные частицы (штаммы) 2019-nCoV. Фото: Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний

Вакцины от вируса пока нет, о каком-либо специальном лечении заболевания тоже неизвестно. Специалисты ЦГСЭН Бишкека рекомендуют в случае поездки в другие страны заранее проконсультироваться с врачом, а также быть более осторожными при контакте с животными. В случае возникновения симптомов простудных заболеваний необходимо обратиться за медицинской помощью и воздержаться от самолечения.