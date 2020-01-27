Талгат Аланов

Подполковник Талгат Аланов вызвал на дебаты в прямом эфире председателя погранслужбы Улана Шаршеева.

«Для того того, чтобы перед народом открыто поговорить и ответить на вопросы о коррупции, которая происходит на госпогранслужбе», — написал Аланов.

Аланов в ноябре дал пресс-конференцию и рассказал о коррупции в ведомстве, приводя конкретные примеры и называя фамилии. Погранслужба назвала его поведение неэтичным и обратилась в Военную прокуратуру.

С тех пор подполковник говорил о давлении на него и даже угрозах, но не перестал говорить о коррупции. Даже приезжал в Бишкек и пытался встретиться с президентом Сооронбаем Жээнбековым — правда глава государства был в отъезде.

Теперь погранслужба утверждает, что Аланов 300 раз выезжал из страны, не получая разрешения от руководства. Эту информацию также передали в Военную прокуратуру. Также в некоторых СМИ была растиражирована информация о якобы коррупционности подполковника в бытность начальником КПП. Сообщалось, что по этому факту начато досудебное производство. Кроме того в суд на Аланова подали пять его коллег, имена которых он упоминал на пресс-конференции о коррупции в Погранслужбе. Каждый из них требует от офицера по 100 000 сомов за вред, нанесенный их чести и достоинству.

Сам Аланов сообщил «Клоопу», что «его пытаются очернить».

Пресс-конференция о коррупции

Талгат Аланов — старший офицер Ошского областного управления погранслужбы. 27 ноября он собрал пресс-конференцию и рассказал журналистам о коррупции в ведомстве, в котором работает.

Подполковник Аланов рассказал о фактах незаконного сбора денег на КПП «Достук», продаже должностей, о том, что даже за перевод из одного пограничного пункта в другой необходимо дать денег руководству.

Позднее руководитель КПП «Достук» Талант Айтпаев был временно отстранён от своей службы — Аланов в качестве примера рассказывал о коррупции на этом пункте. ГПС утверждает, что отстранение Айтпаева не связано с пресс-конференцией Аланова.