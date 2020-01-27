Фото: сайт Министерства здравоохранения

Замминистра иностранных дел Нурлан Ниязалиев сообщил, что в китайском городе Ухань, где произошла вспышка коронавируса, находятся 15 граждан Кыргызстана.

«14 из них — студенты, а один человек занимается предпринимательской деятельностью. У нас есть прямая связь с ними. Мы каждый день общаемся, даем консультации. Они рассказывают нам о состоянии здоровья и о том, что происходит в городе. Среди наших граждан нет тех, кто заболел вирусом. Граждане обращаются в СМИ, чтобы они дали точную информацию об этом заболевании, потому что родные беспокоятся», — рассказал Ниязалиев.

По его словам, всего в городе проживали около 50 граждан Кыргызстана, но большинство из них выехали из города на каникулы.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что правительство готово помочь в приобретении билетов и возврате в Кыргызстан тем, кто хочет уехать из Китая.

По его словам, министерство обороны тоже создало оперативную группу для работы над выявлением вируса.

Глава правительства также рассказал о том, что ведется контроль маршрутов, которыми перевозят сельскохозяйственную продукцию.

«С 23 января остановлены маршруты с КНР. Особенно это касается пропускного пункта «Иркештам». Китайская сторона и так устанавливала ограничения из-за празднования Нового года. А сейчас усилили охрану, чтобы не было продвижения людей и провоза продуктов. […] Во всех точках здравоохранения есть изоляторы. Если выявят людей с коронавирусом, их можно изолировать и лечить», — сказал Абылгазиев.

Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев 25 января проверил работу санитарно-карантинного пункта в аэропорту «Манас». Сотрудники аэропорта с помощью тепловизоров проводят тщательный досмотр прибывающих пассажиров на наличие инфекции, ведется опрос о состоянии здоровья прибывших.

«На границе работают 170 эпидемиологов. Есть две национальные лаборатории по вирусологии, которые прошли международную аккредитацию. Кроме того, у нас есть соглашение со Всемирной организацией здравоохранения, по которому образцы можно отправлять в заграничные лаборатории. На сегодня коронавируса в стране нет, а для профилактики мы рекомендуем сократить количество развлекательных мероприятий и не посещать места массового скопления людей», — сказал Космосбек Чолпонбаев.

Сейчас на границах Кыргызстана с Китаем, Таджикистаном и Узбекистаном работают 11 санитарно-карантинных пунктов (СКП). Кроме того, Минздрав собирается внедрить СКП на внутренних границах Таможенного союза (Кыргызстан-Казахстан), так как с вхождением в ЕАЭС они были расформированы. Начиная со следующей недели, СКП будут работать на контрольно-пропускных пунктах «Акжол», «мост Дунларова», «Актилек» и «Чалдовар».

В связи с распространением коронавируса также была открыта горячая линия при департаменте эпидемиологической службы – +996312223202. По ней можно получить консультацию о заболевании и мерах профилактики.

«Наша общая задача — не дать инфекции попасть в Кыргызстан, надо проявить особую бдительность», — заключил министр.

Китайский город Ухань в провинции Хубэй стал очагом распространения ранее неизвестного коронавируса. На сегодняшний день от болезни погибло по меньшей мере 80 человек, насчитывается около 3000 случаев заражения.

Власти Китая закрыли Ухань с населением более 11 млн человек на карантин, в городе отменены железнодорожные и авиарейсы, а также внутригородской транспорт.

Почти все случаи заражения новым вирусом зафиксированы на территории Китая, однако заболевшие выявлены и в других странах, в том числе в Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Японии, Малайзии, Южной Корее, Тайване, Непале, Франции, Соединенных Штатах и Австралии.

Более того, первые случаи заболевания коронавирусом 24 января уже были зафиксированы в Европе, власти Франции сообщили о двух заболевших — в Бордо и Париже.