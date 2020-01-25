Джолдошбек Джунушев

После того, как президент Сооронбай Жээнбеков раскритиковал работу госучреждений, Совет рекомендовал уволить Джолдошбека Джунушева и объявить строгий выговор главе Соцфонда Медербеку Ирсалиеву и главе Госкомитета промышленности Эмилю Осмонбетову.

Ирсалиев и Осмонбетов

«Рекомендовано уволить руководителя Госэкотехинспекции. Шестеро его подчиненных были задержаны за систематические вымогательства. Также в его ведомстве были нарушения, связанные с реализацией решений Совбеза», — сказал секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев. По его словам, на следующих заседания рассмотрят “вопросы здравоохранения, а затем энергетики”.

Коррупция в Госэкотехинспекции

В декабре прошлого года Антикоррупционная служба ГКНБ года задержала шестерых чиновников Госэкотехинспекции — их водворили в СИЗО. По информации следователей, чиновники систематически вымогали деньги у бизнесменов.

Коррупционный скандал был в учреждении и в 2018 году, когда одиночный пикет против коррупции у кабинета начальника устроила пресс-секретарь службы Анара Мамбеталиева. Девушку уволили, сообщали, что она должна службе большую сумму денег, а сама Мамбеталиева сообщала об угрозах и записала обращение к президенту, перечислив в видео фамилии предполагаемых коррупционеров. Вскоре девушку восстановили в должности, а упоминаемый в видео о коррупции статс-секретарь Таалай Асылбеков уволился.

Над текстом работали: Батма Шукурбекова, Жамиля Асанова