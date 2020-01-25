Гита Резаханова. Фото: reginakemple для FitJab



Гита Резаханова — сиамская близняшка, прошедшая через операцию по разделению в 2003 году — снялась для проекта спортприложения FitJab. Гита Резаханова — одна из восьми героинь, выбранная кыргызскими стартаперами для первой FitJab Award, где будут чествовать женщин за вклад в развитие общества.

«Одни из главных задач FitJab — пропаганда здорового и активного образа жизни среди женщин мусульманок, а также развеивание стереотипов о хиджабе. Гита, проявляя стойкость духа, преодолевая жизненные сложности, сохранила любовь к жизни, следуя к своим целям и мечтам. Выучив наизусть Коран и получив статус хафизки, Гита излучает добро и свет, доказывая, что жизнь прекрасна, несмотря на испытания, которые встречаются на нашем пути», — говорит один из создателей приложения Эрик Абдыкалыков.

Зита и Гита Резахановы стали известны незадолго до операции по разделению — их случай был сложным и его освещали российские СМИ. У сестер на двоих был общий таз и три ноги, а после операции вторую ногу Гите заменил протез. Сестры мечтали прожить жизнь вместе, но в 2015 году из-за проблем со здоровьем Зита умерла.

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