Я же, просто проходя мимо прилавка, где пачками продавались хирургические маски, на всякий случай, захватил упаковку. В ней было 20 масок. На следующий день слухи уже приобрели официальное подтверждение, люди начали паниковать в соцсетях, а я отправился в Шанхай. Тогда я и увидел, что почти все, кто летел со мной, были в масках. Я же, на всякий случай, начал носить ее еще день назад.

Фото: Виталий Белошапкин

В аэропорту Шанхая все так же были в масках, но никто не паниковал, никаких пунктов проверки на вирусы не было. Я прыгнул в такси и приехал к друзьям из Кыргызстана, у которых остановился на время каникул.

По пути уже было чувство, что мой «шанхайский опыт», похоже, обламывается.

Первый день в Шанхае прошел без паники, мы ходили по улицам, посетили выставку и пару мест, все было тихо и спокойно. В автобусе, в котором мы ехали, на улицах и на выставке было мало людей. А если и были — то в масках. В метро тоже полтора человека в масках. В общем, приехал домой без мыслей, что вокруг происходит конец света, который описывают СМИ.

Фото: Виталий Белошапкин

Зато последующие дни уже стали пожестче. Появилось очень много информации, поступающей как от официальных источников, так и от неизвестных. В соцсетях и мессенджерах распространилось много фейков разного характера — от описания того, как же страшен вирус на самом деле, и заканчивая бредовыми теориями заговоров.

Ну а мы все — и китайцы, и иностранцы — засели по домам и сидим уже несколько дней. Я лично сижу уже четвертый. В основном смотрю фильмы и сижу на ютубе, спасибо ВПНу за это.

И китайцы, и иностранцы — засели по домам и сидим уже несколько дней.

Минутка медиаграмотности: в Китае полно иностранцев, которые, как и я, вынуждены сидеть дома. Чаты китаистов в телеграме оживились, люди начали обсуждать и сам вирус, и хайп вокруг него. Несколько участников одного из чатов решили на волне внимания к вопросу то ли хайпануть, то ли потроллить фейкоделов — они создали канал «Инсайты из Китая», где постят нарочито бредовые фейки, вроде «вирус достиг Ваканды».

Ирония в том, что за 2 дня существования этого канала там уже больше 2000 подписчиков и его посты регулярно цитируют разные информационные ресурсы, которые претендуют на серьезность.

Фото: Виталий Белошапкин

27 января многие написали, что в городе закрываются магазины и рестораны. Я не стал проверять достоверность написанного и на всякий случай закупился на неделю вперед. По пути в магазин видел, как сотрудники одного из ресторанов на соседней улице продавали прохожим нереализованные продукты, видимо, задешево. Людей было довольно много. В самом магазине, напротив, не было ни толпы, ни дефицита. На полках было полно товара.

Пока закупался, смотрел на людей вокруг, и не сказать, что все поголовно носили маски. Наверное, процентов 80 всех встреченных мною были в масках, остальные — нет. Их, вроде, даже и не волнует все это.

Фото: Виталий Белошапкин

Я собирался поехать в Кыргызстан 5 февраля и провести остаток каникул дома. Но ввиду того, что мне абсолютно нечего делать в Шанхае, я поменял билет на 31 января и вернусь домой через Москву, так как граница с Китаем закрыта до 2 февраля.

Есть какие-то фоновые опасения о том, что я зацепил этот вирус, поэтому я намерен по прибытию пройти необходимые обследования. Надеюсь, что минует.