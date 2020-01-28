В сети появилось видео с пьяным сотрудником милиции, стреляющим в упор в мужчину возле столичного бара. Мужчине удалось увернуться от пули.

Стрельба произошла еще в декабре 2019 года возле бишкекского караоке-бара Live Bar, и после выстрела милиционер скрылся вместе со своими коллегами.

13 января Первомайский суд вручил уведомление о подозрении по статье «Хулиганство» сотруднику милиции. Он оказался сотрудником УВД Октябрьского района Бишкека.

В тот же день Первомайский суд вынес решение в отношении сотрудника милиции. Его посадили под домашний арест на 2 месяца. ГКНБ начало досудебное производство по статье «Хулиганство».

Статья «Хулиганство», в зависимости от тяжести, предусматривает штраф или срок — если милиционера будут судить за хулиганство с применением огнестрела, ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы. Но если бы его судили за покушение на убийство, то срок был бы гораздо больше.

Это не первый случай когда за стрельбу на милиционеров возбуждают дело по статье «Хулиганство». Иногда ведомство увольняет таких сотрудников — особенно, если дело было резонансным и этого потребовали власти.

Стрельба в Ретро-Метро

Схожий случай произошел в октябре 2017 года, когда пьяный милицейский чиновник Айбек Сыдыков, зять депутата Камчыбека Жолдошбаева, вместе с коллегой устроил стрельбу в бишкекском “Ретро-Метро”. Милиционеры не стреляли в конкретных людей, но стреляли по ночному клубу. После этого на милиционеров возбудили дело по статье “Хулиганство”.

В 2018 году их признали виновными в хулиганстве и дали условный срок. А уже в 2019 году Сыдыков в алкогольном опьянении устроил две аварии за одну ночь и пытался скрыться с места ДТП.

Стрельба у «Космопарка»

В том же 2017 году милиционер в алкогольном опьянении стрелял в мужчину возле бишкекского кинотеатра «Космопарк». После того, как пострадавший обратился в больницу, милиционер утверждал, что это на него напали и он защищался.

Милиционера уволили и возбудили дело, но и против пострадавшего возбудили дело по статье “Хулиганство”.

Не поделили дорогу

А в 2019 году милиционер выстрелил в мужчину, с которым не поделил дорогу. По информации СМИ, пострадавший после забрал свое заявление на милиционера. Генпрокуратура сообщала, что дело было передано ГКНБ — ведомство же ничего не комментировало.

Авторка: Алтынай Молдогазиева