Пьяный зять депутата устроил два ДТП за ночь. Двумя годами ранее его уволили из милиции из-за стрельбы по ночному клубу

Зять депутата парламента Камчыбека Жолдошбаева на своем автомобиле врезался в несколько машин в Бишкеке. Когда его автомобиль отвезли на штрафстоянку, он попытался сбежать и протаранил еще несколько машин.

10 февраля пьяный Айбек Сыдыков, зять депутата Жолдошбаева, за рулем «Лексуса» врезался в два автомобиля на пересечении улицы Гоголя и проспекта Чуй в Бишкеке. Пострадавшие машины водворили на штрафстоянку. Сыдыков попытался сбежать оттуда на своем автомобиле и протаранил там еще несколько машин.

«Было ДТП, наши поехали по сообщению, там столкнулись три машины. Все машины поставили на штрафстоянку, но оказалось водитель “Лексуса”, который всех протаранил, был пьяный. При оформлении документов пьяный водитель снова сел за руль на штрафстоянке и протаранил еще три машины, которые стояли рядом. Он хотел скрыться», — сказали в пресс-службе дорожной инспекции (ГУОБДД).

Правоохранители после установления личности водителя и факта аварии отпустили Сыдыкова.

Это не первый случай нарушения закона Сыдыковым — в октябре 2017 года он, будучи подполковником милиции, устроил потасовку и выстрелил в здание бишкекского клуба «Ретро Метро».

Тогда на него возбудили уголовное дело, осудили на три года условно за хулиганство и уволили из милиции. Адвокат Сыдыкова обжаловал решение суда, но рассмотрения апелляции пока не было.

После инцидента со стрельбой кыргызские СМИ сообщили, что Сыдыков — зять депутата Камчыбека Жолдошбаева. Он женат на младшей дочери парламентария Гулизе Жолдошбаевой. Это подтверждают и данные налоговой службы — Сыдыков и Жолдошбаева прописаны в одной квартире в Бишкеке.

• Депутат парламента от партии «Онугуу — Прогресс» Камчыбек Жолдошбаев известен своими неоднозначными высказываниями и поступками — независимый журналист Семетей Талас Уулу обвинял его в нападении, против депутата возбуждали уголовное дело за драку, он предлагал легализовать многоженство и выплатить внешний долг Кыргызстана за счет бизнесменов.

• В феврале 2018 года парламентарий сказал, что ему стыдно перед коллегами, которые приезжают на работу на маршрутных такси или приходят пешком. Тогда он предложил рассмотреть вопрос о возвращении депутатам служебных машин.

• Жолдошбаев владеет как минимум пятью предприятиями, а его близкий родственник — автопарком из автомобилей представительского класса. Дочери депутата руководят двумя торговыми домами «Беш-Сары» на территории Ошского рынка и микрокредитной компанией «Profit Credit Company», учредителем которой является сам парламентарий.