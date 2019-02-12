Осужденный в убийстве Бурулай подал апелляцию в суд. Ее рассмотрят 12 февраля

Бишкекский горсуд 12 февраля рассмотрит апелляционную жалобу Марсбека Бодошева. Ранее его осудили на 20 лет лишения свободы за похищение и убийство Бурулай Турдалы кызы.

Адвокат семьи Бурулай Назира Абдумуминова сообщила журналистке «Клоопа», что первое заседание суда по рассмотрению апелляционной жалобы Бодошева назначено на 16 часов 12 февраля.

Марсбека Бодошева Свердловский райсуд Бишкека приговорил к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества в декабре 2018 года. Бодошева осудили по статьям о похищении женщины для вступлении брак, и об убийстве с особой жестокостью, с похищением и с целью скрыть другое преступление. Также суд обязал Бодошева выплатить 800 тысяч сомов компенсации семье Бурулай. Его друга Акмата Сеитова приговорили к 7 годам лишения свободы за соучастие в похищении Бурулай.

Бодошев не признал своей вины в убийстве и заявил в суде, что не согласен с его решением. По его словам, он не помнит момент убийства девушки.

• 19-летнюю Бурулай Турдалы кызы убили 27 мая 2018 года. Милиционеры привезли ее вместе с двумя ее похитителями в Жайылское РОВД. Там девушка получила ножевые ранения, от которых позже скончалась. Милиционеры сказали, что убийца — один из похитителей Марсбек Бодошев. По их словам, он ворвался в комнату, где сидела Бурулай, ударил ножом ее, а потом и себя.

• В тот вечер Бодошев пытался похитить Бурулай уже во второй раз, но ему помешала милиция. Первое похищение произошло 4 мая, тогда девушку вернули домой, а ее семья не стала писать заявление в милицию.

• Убийство Бурулай вызвало обсуждение в обществе — не только о серьезной для Кыргызстана проблеме ала-качуу, но и о компетентности кыргызской милиции. Президент Сооронбай Жээнбеков лично поручил провести тщательное расследование убийства девушки.

• Кроме этого судебного процесса, по убийству Бурулай есть еще один — над пятью милиционерами по статье «Халатность». Их обвиняют в том, что они оставили девушку и ее похитителя одних в комнате.