Экс-министру финансов Лавровой предъявили обвинения по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека

В 2013 году Ольга Лаврова подписала кредитное соглашение с китайским Эксимбанком по проекту модернизации ТЭЦ, несмотря на замечания минфина, минэкономики и МИДа.

Обвинения против Ольги Лавровой 11 февраля утвердила генпрокуратура. Детали обвинения неизвестны — пресс-служба генпрокуратуры отказалась озвучить подробную информацию, сославшись на интересы следствия.

Ольга Лаврова занимала должность министра финансов с 2012 по 2015 годы. Она подписывала кредитное соглашение с китайским Эксимбанком, который выделил средства на проект по модернизации бишкекской ТЭЦ.

Это кредитное соглашение в мае 2018 года раскритиковали депутаты — парламентская комиссия, которая изучала расходы на модернизацию, пришла к выводу, что правительство Жанторо Сатыбалдиева одобрило соглашение, не приняв во внимание замечания минфина, минэкономики и МИДа.

В итоге парламент пришел к выводу, что в кредитном соглашении с Эксимбанком «не прописали права и интересы Кыргызстана», и это «противоречит Конституции страны».

Во время разбора модернизации ТЭЦ в парламенте Лаврова утверждала, что не могла не подписать соглашение, так как правительство — коллегиальный орган, и она должна была подчиниться его решению.

Сейчас экс-глава минфина занимает должность замдиректора компании «Газпром-Кыргызстан». На момент публикации материала журналисту «Клоопа» не удалось связаться с Лавровой лично.

Авария на бишкекской ТЭЦ и уголовные дела

К расследованию и изучению трат по модернизации бишкекской ТЭЦ привела авария на старом блоке энергоцентрали в январе 2018 года. И парламент, и правительство сформировали свои комиссии — они изучали детали инцидента, а ГКНБ возбудил уголовное дело и начал расследование.

Сейчас фигурантами уголовного дела по модернизации ТЭЦ, помимо Ольги Лавровой, проходят бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков, а также бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.

Сторонники Сапара Исакова настаивают на том, что в делах по ТЭЦ следует изучить ответственность нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова, который во время завершительных работ по модернизации централи был премьер-министром, и его брата Асылбека, который возглавлял парламент, одобривший соглашение с Эксимбанком.

В феврале 2019 года секретарь Совбеза Дамир Саганбаев заявил на пресс-конфереции, что проверок Сооронбая и Асылбека Жээнбековых по аварии и модернизации ТЭЦ «не будет», так как все доказательства по делу о ТЭЦ собраны.