«Я прошу простить меня за ложные показания». Соучастник похищения Бурулай частично признал свою вину

В райсуде Бишкека. Слева — Марсбек Бодошев, справа — Акмат Сеитов. Фото: Бекжан Асылбеков / Kloop.kg

Соучастник похищения Бурулай Акмат Сеитов поменял показания и частично признал свою вину. Его друг, обвиняемый в убийстве и похищении девушки, Марсбек Бодошев не изменил своих показаний. Рассказываем, как прошло апелляционное заседание горсуда Бишкека по делу Бурулай.

Акмат Сеитов, которого обвиняют в соучастии в похищении, поменял свои показания и частично признал свою вину. По его словам, он не знал, что Бодошев собирается похитить Бурулай для вступления в брак.

«Я прошу простить меня за ложные показания. Я говорил в (Свердловском рай) суде, что меня не было [при похищении], но я был. 27 мая я пришел после работы, и мой друг Марс Бодошев сказал, что нужно встретиться с его девушкой», — рассказал он в горсуде.

Ранее Сеитова признали виновным в соучастии в похищении Бурулай и приговорили к 7 годам лишения свободы. Во время первых разбирательств по делу Бурулай, Сеитов не признавал свою вину.

Обвиняемый в убийстве и похищении Бурулай Марсбек Бодошев частично признал свою вину, а позже отказался повторно давать показания.

«Мои показания остались прежними», — сказал он суду.

Адвокат Бодошева Абаскан Кочорбаев попросил суд вызвать одногруппницу Бурулай Уулбек. Он пояснил свою просьбу тем, что она присутствовала при первом похищении девушки и является «основным свидетелем».

Хотя прокуроры выступили против этой просьбы, суд решил вызвать девушку на следующее заседание. Следующее заседание горсуда по делу Бурулай пройдет 28 февраля.

Свердловский райсуд 11 декабря 2018 года признал Бодошева виновным в похищении Бурулай для вступления брак и в убийстве с особой жестокостью.

Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Бодошев также обязан выплатить 800 тысяч сомов компенсации семье Бурулай.

Сам осужденный не признал своей вины в убийстве и заявил в суде, что не согласен с его решением. По его словам, он не помнит момент убийства девушки.