Адам Ата и инопланетное ГМО. Шесть абсурдных теорий о происхождении кыргызов

Выпускник исторического факультета Байтур Токтосунов изучил напечатанные в Кыргызстане книги с невероятными теориями о происхождении кыргызов и составил список из шести самых абсурдных.
Официально 201 год до нашей эры считается периодом становления кыргызского народа. В это время впервые в китайских летописях упоминаются «гяньгуни» — так там называли кыргызов.
Но кроме официальной версии о происхождении кыргызов существует много альтернативных. Токтосунов выбрал из них шесть самых абсурдных.
Адам и Ева — кыргызы
Писательница Кален Сыдыкова в 2007 году опубликовала книгу «Кыргыз тарыхы», согласно которой первыми людьми на планете были кыргызы — Адам Ата и Обо Эне вместо привычных Адама и Евы.
Сыдыкова утверждает, что все народы, мировые религии, культуры, языки и письменность произошли от кыргызов. Она пишет, что в момент расцвета своей цивилизации кыргызы уничтожили половину человечества. В книге не написано, почему и когда это было.
Министерство образования рекомендует книгу Сыдыковой как дополнительный материал для обучения школьников. «Кыргыз тарыхы» вышла тиражом в 5 тысяч экземпляров.
Кыргызы — продукт генной инженерии инопланетян
Танатбек, Ринат и Тимур Такировы считают, что людей создали пришельцы с планеты Нибиру для добычи ресурсов. Первыми людьми были только мужчины, но позже инопланетяне создали и женщин для увеличения численности рабов.
Что потом случилось с пришельцами, неизвестно — авторы об этом не пишут.
По мнению Такировых, кыргызы тоже продукт генной инженерии внеземного разума. Книга «История этногенеза кыргызов: история кыргызов Енисея, Памира и Тянь-Шаня» вышла в 2016 году.
Кыргызское государство появилось 15 тысяч лет назад
Орозбек Айтымбет в 2007 году выпустил пятитомную книгу «Кара кыргыз», где он использует метод звуковой реконструкции — согласно ему, если слово похоже по звучанию на кыргызское, значит оно и есть кыргызское.
Айтымбет считает, что имя библейского великана Голиафа нужно произносить, как Гогиаф, что по звучанию якобы похоже на «Кыргыз Алп» (великий кыргыз). Название реки Тигр происходит от кыргызского слова «Теӊир» (бог).
Хуньюй, Хунну (Гунну), кентавр, амазонка, кимерий, Скиф, Гиксос, Гага, Гаги, Гог, Магог, Химер, Ашгуз, Ашкеназ — все эти понятные и непонятные вам названия тоже, по мнению автора, относятся к кыргызскому языку.
Таким методом Айтымбет доказывает, что кыргызы — древнейший народ на Земле, и основали свое государство еще 15 тысяч лет назад. Для сравнения, тогда по планете еще гуляли мамонты и почти завершился последний ледниковый период.
Эта книга была выпущена в 2007 году на деньги фонда Курманбека Бакиева, который тогда был президентом Кыргызстана.
Религиозные учения, в которых есть Адам, придумали тюрки и кыргызы
Композитор Нурак Абдырахманов в своей работе «Уулу баян» утверждает, что все люди — это потомки Ноя, которые спаслись после великого потопа на мифическом континенте Му посреди Тихого океана. После этого люди заселили планету.
По мнению Абдырахманова, все религиозные учения, где упоминается Адам, произошли от тюрков, в том числе и от кыргызов. Потому что многие тюркоязычные народы используют слово «адам» в значении «человек», а «адамзат» — человечество. А еще, по его теории, кыргызы произошли от хуннов, которые имеют общие корни с шумерами.
Кыргызы обладают «магической силой»
Архитектор Кожош Мусаев в 1999 году написал книгу «История великой кыргызской империи» — происхождение кыргызов автор почти не упоминает, но пишет, что кыргызы всегда отличались от других народов более развитым мышлением.
«Отличительной особенностью кыргызов от многих других народов является высокое развитие мышления даже у простого, необразованного кыргыза. Это и есть во все времена главное достоинство представителя древнего народа», — пишет Мусаев.
Мусаев утверждает, что культура, традиции и знания кыргызов стали их «магической силой», благодаря которой им удалось сохраниться как целостный этнос. А еще кыргызы и японцы родственные народы, потому что некоторые слова на кыргызском и японском похожи по звучанию.
Тенгрианство — основа всех религий
Дастана Сарыгулова можно считать самым аргументированным автором этого списка, так как в своих работах «Кыргызы: прошлое, настоящее и будущее» и «Беспамятство потомков разрушает будущее и уничтожает прошлое» он ссылается не только на авторов мифов, но и на профессиональных историков.
Сарыгулов связывает понятие «становление национального сознания» с тенгрианством, которое по мнению автора возникло 7-12 тысяч лет назад и является основой всех религий.
По мнению автора, письменность шумеров на глине доказывает, что они тоже поклонялись тенгри. Также ему, по мнению автора, поклонялись японцы, коренные австралийцы, народы Африки и Ближнего востока.
Зачем они все это придумывают?
Историки называют такие теории “folk history” или мифологизацией. Их появление — характерная черта государств, недавно обретших независимость и пытающихся найти свою идентичность. Она в той или иной степени встречается во всех странах бывшего Советского Союза.
Авторы конспирологических теорий во всех этих странах обычно не профессиональные историки, а представители советской интеллигенции: писатели, политики, музыканты.
У подобной мифологизации только одна цель — возвысить один народ над всеми остальными. Эти книги имеют больший успех чем исторические, потому что они подпитывают необходимость в патриотической гордости.
Автор: Байтур Токтосунов
Соавтор: Айдай Эркебаева