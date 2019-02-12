Адам Ата и инопланетное ГМО. Шесть абсурдных теорий о происхождении кыргызов

Выпускник исторического факультета Байтур Токтосунов изучил напечатанные в Кыргызстане книги с невероятными теориями о происхождении кыргызов и составил список из шести самых абсурдных.

Официально 201 год до нашей эры считается периодом становления кыргызского народа. В это время впервые в китайских летописях упоминаются «гяньгуни» — так там называли кыргызов.

Но кроме официальной версии о происхождении кыргызов существует много альтернативных. Токтосунов выбрал из них шесть самых абсурдных.

Адам и Ева — кыргызы

Писательница Кален Сыдыкова в 2007 году опубликовала книгу «Кыргыз тарыхы», согласно которой первыми людьми на планете были кыргызы — Адам Ата и Обо Эне вместо привычных Адама и Евы.