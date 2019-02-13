КАК РАБОТАЕТ ЧАТ-БОТ?

Для того, чтобы преодолеть все эти проблемные дыры портала госзакупок мы и создали наш чат-бот, который повысит доступность и прозрачность в системе госзакупок.

Во-первых, чат-бот в реальном времени собирает всю информацию о всех тендерах на портале государственных закупок Кыргызстана и загружает новые лоты, чтобы вы, как пользователь, могли видеть объявления о госзаказе.

Во-вторых, бот рассылает уведомления о новых лотах на портале госзакупок один раз в час.



В-третьих, для использования нашего чат-бота вам нужен профиль в мессенджере Telegram — приложения для мессенджера можно скачать как на ваш смартфон, так и на компьютер. (Ссылки для скачивания мессенджера: Android, iOS.)

