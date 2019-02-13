Устали от долгих поисков информации о нужных вам тендерах и не верите в прозрачность их проведения? Мы тоже, и поэтому создали чат-бот в мессенджере Телеграм, благодаря которому вы сможете первыми узнавать о новых и необходимых для вас тендерах через уведомления.
ЗАЧЕМ НУЖЕН ЭТОТ ЧАТ-БОТ?
Существующий электронный каталог портала госзакупок крайне неудобный для поиска нужных объявлений: порой они висят на сайте всего пару дней или в них используется «коррупционная латиница». Ежедневно на портале госзакупок публикуется огромное количество тендеров, и, чтобы уследить за всеми, нужно много человеческих ресурсов и сил.
КАК РАБОТАЕТ ЧАТ-БОТ?
Для того, чтобы преодолеть все эти проблемные дыры портала госзакупок мы и создали наш чат-бот, который повысит доступность и прозрачность в системе госзакупок.
Во-первых, чат-бот в реальном времени собирает всю информацию о всех тендерах на портале государственных закупок Кыргызстана и загружает новые лоты, чтобы вы, как пользователь, могли видеть объявления о госзаказе.
Во-вторых, бот рассылает уведомления о новых лотах на портале госзакупок один раз в час.
В-третьих, для использования нашего чат-бота вам нужен профиль в мессенджере Telegram — приложения для мессенджера можно скачать как на ваш смартфон, так и на компьютер. (Ссылки для скачивания мессенджера: Android, iOS.)
ЧТО УМЕЕТ ЧАТ-БОТ?
После того, как чат-бот собрал с портала госзакупок информацию, наша система сортирует тендеры по разным категориям, чтобы пользователи не пропустили интересующий их тендер или лот среди огромной кучи других. В меню чат-бот предоставляет возможность выбирать и получать информацию только о нужных пользователю категориях.
Как только вы стали подписчиком на чат-бота, то после выбора интересующих вас категорий (не больше 4 категорий на пользователя), вам будут приходить уведомления о новых лотах. Пользователям больше не придется вручную обновлять портал госзакупок — за вас это сделает чат-бот, сэкономив вам время и деньги.
Это позволит рынку стать более конкурентоспособным и снизит вероятность коррупционных схем в сфере госзакупок, потому что такой сервис удобен и привлечет больше компаний к участию в тендерах, и они смогут получить прибыль от реализации госзаказа. Прекрасно, не правда ли?
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Подача документов — сложный и энергозатратный процесс. Наши юристы помогут упростить вам работу. Под каждым уведомлением вы сможете нажать на кнопку «Запросить консультацию и подготовку документов».
Пока вы занимаетесь более важными вещами, наши юристы подготовят всю необходимую документацию для участия в тендере за вас.
Или проведут консультацию по интересующим лотам.
Более того, наши юристы могут оказать услуги юридического сопровождения в суде, чтобы отстаивать интересы вашей компании, если были выявлены нарушении при проведении тендера.
КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ЧАТ-БОТУ?
Чтобы получить доступ к нашей системе, пользователю выдают код доступа за ежемесячную оплату.
Первые 2 месяца работы нашего чат-бота будут тестовыми, поэтому в этот период (до 15 апреля 2019 года) оплата будет составлять 800 сомов в месяц. Когда тестовый период закончится, стоимость подписки на чат-бота поднимется до 1000 сомов в месяц.
Спешите подписаться сейчас!
Более подробная информация о работе чат-бота и условиях оплаты на www.tenderbot.kg.