Видео: Бухгалтер СДПК подтвердила подлинность документов о «черной кассе» Жээнбекова

«[После его ареста] начались странные вещи, что-то наподобие слежки, какие-то подозрительные звонки на мой телефон. Я рассказала об этом Алмазбеку Шаршеновичу, и он предложил мне на время уехать из страны», — рассказала она.

Сатыгул кызы добавила, что Атамбаев «убедил» её выехать из Кыргызстана для ее же безопасности. Тем не менее, она заявила, что «ни от кого не убегает».

«Я просто не хочу, чтобы моими показаниями спекулировали», — сказала она.

Сатыгул кызы заявила, что перед отъездом из страны она оставила материалы по выборам Алмазбеку Атамбаеву, чтобы обеспечить себе безопасность.

«Я и подумать не могла, что они появятся в интернете […] Сейчас думаю, что оно и к лучшему, что Токтакунов их опубликовал. Правда — она и есть правда», — добавила она.

Бухгалтер заявила, что вернется в Бишкек после того, как убедится, что на нее в Кыргызстане «не будут давить».

• 15 ноября 2018 года информацию о «черной кассе» предвыборного штаба обнародовал юрист Нурбек Токтакунов. По официальным данным, Жээнбеков потратил на предвыборную кампанию 158 млн сомов. Однако по информации, опубликованной Токтакуновым, настоящие траты штаба Жээнбекова составили 1,1 млрд сомов и больше 6,5 млн долларов — в сумме более 24 млн долларов.

• 19 ноября экс-президент Алмазбек Атамбаев в интервью телеканалу «Апрель» заявил, что опубликованные документы «реальные» и связал утечку информации с арестом его ближайшего соратника Икрамжана Илмиянова.

• Бухгалтер штаба СДПК Надира Сатыгул кызы покинула Кыргызстан 11 ноября 2018 года — за четыре дня до публикации в соцсетях документов о якобы настоящих тратах штаба Жээнбекова на выборах. Спустя неделю из страны уехал и ее сын — член Центризбиркома Адилет Сатыгулов.

• 11 января МВД завершило предварительную проверку по «черной кассе» Жээнбекова. В министерстве заявили, что примут окончательное решение после того, как в страну вернется Надира Сатыгул кызы.