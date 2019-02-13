Законопроект о неприкосновенности экс-президентов изменили. Что нового там появилось?

Законопроект о лишении экс-президентов неприкосновенности отправили на второе чтение парламента. В документ внесли изменения — рассказываем, что нового предлагают депутаты и почему один из авторов документа Исхак Масалиев голосовал против него.

Изменения в законопроект Масалиева и Зулушева внесли на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству 12 февраля. Что изменилось?

• После ухода со своей должности, экс-президент не сможет заниматься политической деятельностью; он не сможет работать на руководящей должности в госорганах или политической партии. Если он нарушит это требование, его могут лишить гарантий и привилегий, гарантированных экс-президенту. • Экс-президенту и его имуществу гарантируют неприкосновенность. Но она не абсолютна — экс-президента могут лишить ее, если у генпрокурора есть подозрения, что бывший глава государства совершил особо тяжкое преступление. В этом случае генпрокурор обращается в парламент, а тот создает специальную комиссию, которая решает, лишать ли экс-президента неприкосновенности. • Депутат Курманкул Зулушев предложил принять законопроект «задним числом» — с 23 октября 2007 года.

Кто был против изменений?

Поправки в законопроект не поддержали депутаты Исхак Масалиев (один из авторов документа) и Асель Кодуранова — они входят в состав комиссии по конституционному законодательству.

В разговоре с журналистом «Клоопа» Масалиев сказал, что не одобрил собственный законопроект из-за поправок, которые в него внесли другие депутаты.

«Мы [с Зулушевым] предлагали устранить [неприкосновенность экс-президента]. Убрать вообще. А коллеги предложили усложненный вариант — [лишать экс-президента неприкосновенности] через генпрокурора и Жогорку Кенеш», — объяснил Масалиев.

Его коллега Асель Кодуранова в разговоре с журналистом «Клоопа» сказала, что не поддержала поправку Зулушева о том, чтобы изменения по неприкосновенности вступали в силу не с принятием законопроекта, а 23 октября 2007 года. Она утверждает, что это нарушает Конституцию Кыргызстана.

Что говорят юристы?

Действительно ли предложение Зулушева противоречит Конституции? По мнению юриста компании «Прецедент» Бекболота Касаболотова, это спорный вопрос.

По его словам, с одной стороны, предложение Зулушева ухудшает положение экс-президента, а это нарушает основной закон.

С другой стороны, эта поправка «снимает абсолютную неприкосновенность с экс-президента» и делает его равным перед Конституцией, а за экс-президентом сохраняется его статус.

Как к неприкосновенности экс-президента появились вопросы?

Депутаты парламента стали обсуждать норму о неприкосновенности экс-президента после аварии на бишкекской ТЭЦ и последовавшим за ней разбирательством. Разбор причин аварии и трат на модернизацию проходил на фоне охлаждения отношений между действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым и его предшественником Алмазбеком Атамбаевым.

В мае 2018 года депутатская комиссия по модернизации ТЭЦ представила результаты своего расследования — там сообщается о том, что в проекте обновления теплоэлектроцентрали «не учли интересы Кыргызстана», а тогдашний президент Алмазбек Атамбаев вмешивался в работу правительства.

Тему о неприкосновенности экс-президента поднимали не только депутаты — о ней не раз говорил юрист и правозащитник Нурбек Токтакунов. Летом 2018 года он обратился к Конституционной палате, чтобы та проверила соответствие нормы по неприкосновенности экс-президента Конституции Кыргызстана.

Осенью 2018 года Конституционная палата признала норму о неприкосновенности экс-президента неконституционной и поручила разработать механизм, через который этот иммунитет можно было бы исключать.

Если законопроект одобрят, кого он коснется?

В Кыргызстане есть два человека со статусом экс-президента — Роза Отунбаева и Алмазбек Атамбаев. Если законопроект Масалиева и Зулушева с предлагаемыми поправками одобрят, то изменения коснутся их двоих и всех последующих президентов.

У двух первых президентов Кыргызстана — Аскара Акаева и Курманбека Бакиева — нет статуса экс-президента. Двух политиков лишили его решением Временного правительства, которое пришло к власти после революции в апреле 2010 года.