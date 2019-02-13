Правительство поручило госорганам проводить пресс-конференции в агентстве «Кабар» — журналисты других СМИ возмущены

Одна из пресс-конференций в государственном информагенстве «Кабар». Фото: «Кабар»

Правительство Кыргызстана обязало все госорганы проводить пресс-конференции и брифинги для журналистов только в государственном информагентстве «Кабар». Журналисты других изданий возмущаются этим преимуществом госагентства.

Поручение правительства появилось 12 февраля. Оно подписано вице-премьером Алтынай Омурбековой.

Учредительница информагентства 24.kg, которое, как и «Кабар», проводит мероприятия в своем пресс-центре, Асель Оторбаева опубликовала фотографию документа на своей странице в фейсбуке.

Бегаим Усенова (Begaim Usenova) Elina Karakulova Azamat Tynaev Дина Маслова (Dina Maslova) Дмитрий Ложников (Dmitry… Publicerat av Асель Оторбаева Tisdag 12 februari 2019

«Я считаю, что неправильно давать преференции госСМИ. Я налогоплательщик. Почему я должна содержать эту громоздкую структуру, которая так и не научилась создавать новости, которые хотят читать все? […] На рынке СМИ конкурентность просто обязана быть: читатель выбирает то, что ему интересно», — считает Оторбаева.

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова объяснила «Клоопу», что решение выпустить такое поручение правительство приняло ради экономии бюджетных денег.

«Государственный центр “Кабар” предоставляет свою площадку для госорганов на безвозмездной основе, в то время как некоторые госорганы арендовали площадки у разных агентств на коммерческой основе. Поэтому нам всем было рекомендовано не тратить средства госбюджета», — сказала Омурбекова.

Медиаэкспертка Гульнура Торалиева считает, что подобное поручение правительства противоречит закону о доступе информации.

«Когда мы выделяем приоритетность в проведении пресс-конференции одному изданию, то нарушаем принцип равного доступа к информации. Каждый госорган должен сам решать, где ему удобнее и эффективнее проводить мероприятие», — сказала Торалиева журналистам агентства 24.kg, у которого тоже есть собственный пресс-центр.

Юрист Эдиль Эралиев согласен с мнением Торалиевой — он считает, что это нарушает конкуренцию на медиарынке.

«”Кабар” и другие СМИ — это один рынок, но только “Кабар” [на нем] имеет преимущество благодаря этому документу», — говорит Эралиев.

Юристка Атыр Абдрахматова считает, что приказ правительства не ограничивает доступ к информации для журналистов, потому что понятия «доступ к информации» и «место предоставления информации» — разные вещи.

«Если бы Алтынай Омурбекова поручила госорганам предоставлять информацию сначала “Кабару”, а потом другим СМИ, это было бы нарушением», — сказала она.

В разговоре с журналистами «Клоопа» Алтынай Омурбекова заверила, что проконсультируется с юристами и, в случае противоречия действующим законам, отзовет поручение.