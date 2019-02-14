Генпрокурор: Большая часть модернизации ТЭЦ могла стоить $50 млн, но весь проект обошелся $386 млн. Во всем виноват Сапар Исаков

Генеральный прокурор Кыргызстана Откурбек Джамшитов настаивает на том, что в проекте модернизации бишкекской ТЭЦ не было тщательных расчетов. Он считает, что 90% работ по проекту могли обойтись в $50 млн — но стоимость всей модернизации обошлась в $386 млн.

Свои оценки модернизации ТЭЦ генпрокурор Джамшитов озвучил на заседании парламента 14 февраля.

«Столичную ТЭЦ можно было модернизировать на 90 процентов за $50 миллионов. Но на это потратили $386 миллионов. По проекту отсутствовали тщательные расчеты и параметры», — цитирует слова Джамшитова издание 24.kg.

От редактора: Непонятно, почему генпрокурор сравнивает стоимость 90% работ со стоимостью всей модернизации. Непонятно, что именно входит в 10% работ, цену на которые Джамшитов не упомянул — теоретически это могла быть установка самого дорогого оборудования. В пресс-службе генпрокуратуры корреспонденту «Клоопа» не смогли объяснить слова своего шефа, а потребовали написать официальный запрос, на который, согласно закону, госорганы могут отвечать в течение двух недель.

По словам Джамшитова, ответственность за модернизацию ТЭЦ лежит на экс-премьере Сапаре Исакове — он «принимал решения по проекту», а также «давал поручения, где покупать оборудование».

Генпрокурор добавил, что если работы по модернизации бишкекской ТЭЦ были бы качественными, то аварии зимой 2018 года, из-за которой многие бишкекчане остались без отопления на несколько дней, «удалось бы избежать».

Что говорит адвокат Исакова?

Юрист Нурбек Токтакунов в интервью журналистам «Марал ФМ» сказал, что его подзащитного Сапара Исакова бездоказательно назвали «главой мафии по делу с модернизацией ТЭЦ».

«[Исакову] предъявили обвинения в руководстве и организации мафии. Но для этого нужно доказывать транзакции материальных средств, лидерство [Исакова], структуру [мафии]. Но этого [у следствия] нет, там просто слова», — сказал Токтакунов.

По словам юриста, в деле по модернизации бишкекской ТЭЦ «происходит огромный обман» — так как окончательные решения по этому проекту в 2013 году принимал не Сапар Исаков, а парламент, которым руководил брат нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова Асылбек.

Токтакунов считает, что ответственность за модернизацию, главным образом, лежит на депутатах из трех парламентских комитетов, которые рассматривали проект модернизации: Кожобеке Рыспаеве, Каныбеке Иманалиеве, Курманбеке Дыйканбаеве и Ахматбеке Келдибекове.

Кроме них, Токтакунов считает виновными экс-министра энергетики Осмонбека Артыкбаева и бывшего премьера Жанторо Сатыбалдиева. Адвокат объяснил, что первый не провел общественных обсуждений по законопроектам, связанными с модернизацией ТЭЦ, а второй «проявил халатность» и пропустил законопроект о модернизации, подготовленный с нарушениями.

Модернизация бишкекской ТЭЦ

Депутаты парламента заинтересовали тратами по модернизации бишкекской ТЭЦ после того, как в январе 2018 года там произошла авария.

Для этого они сформировали парламентскую комиссию, которая в мае 2018 представила результаты своего расследования. В ее отчете говорится, что стоимость модернизации «была завышена», а реализация проекта проходила с нарушениями.

Сейчас фигурантами дела по модернизации ТЭЦ проходят: экс-министр финансов Ольга Лаврова, экс-министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, а также экс-премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков.

Редактор: Дмитрий Мотинов