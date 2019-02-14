Генпрокуратура проверит роль Атамбаева в модернизации ТЭЦ

Главный надзорный орган даст оценку действиям экс-президента Алмазбека Атамбаева в деле о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. При Атамбаеве Кыргызстан заключил соглашение с китайской компанией TBEA о модернизации теплоцентрали за 386 млн долларов.

О проверке Атамбаева генпрокурор Откурбек Джамшитов заявил 14 февраля, отчитываясь перед депутатами парламента о ходе расследования коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

«Материалы, касающиеся Алмазбека Атамбаева, расследуются отдельно. Им будет дана правовая оценка», — приводит слова Джамшитова издание 24.kg.

В мае 2018 года депутатская комиссия, которая проверяла траты на модернизацию ТЭЦ, указала в своем заключении, что Атамбаев, будучи президентом, вмешивался в деятельность правительства при подписании соглашения о модернизации ТЭЦ Бишкека.

Член комиссии, депутат Исхак Масалиев тогда заявил, что Атамбаев давал прямые указания министрам по вопросу модернизации ТЭЦ.

На реконструкцию теплоцентрали Кыргызстан потратил $386 млн, которые взял в кредит у «Эксимбанка» Китая. Модернизацией занималась китайская компания TBEA.

После аварии на ТЭЦ в январе 2018 года возбудили три уголовных дела, по которым арестовали восемь бывших чиновников, в их числе — два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев и бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.