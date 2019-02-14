Чтобы выплатить кредит за модернизацию ТЭЦ, Кыргызстану нужно будет поднять тариф на электроэнергию — об этом заявил генпрокурор Откурбек Джамшитов, выступая перед депутатами парламента.

«Посмотрим с экономической стороны. Возврат кредита является проблемой, так как себестоимость электроэнергии на ТЭЦ составляет 2 сома 90 тыйынов, а тариф – 70 тыйынов. Для возврата кредита придется повысить тариф на электроэнергию, что ляжет материальным бременем на население», — цитирует Джамшитова «Азаттык».

Вице-премьер Кубатбек Боронов объяснил, что правительство не собирается повышать тарифы и добавил, что Джамшитов только высказал свое мнение о проблеме.

Кредит на модернизацию ТЭЦ Бишкека Кыргызстан взял у китайского «Эксимбанка» в 2014 году. Сам кредит составил $386 млн, но вместе с процентами Кыргызстану придется выплатить более $492 млн.