Генпрокурор Откурбек Джамшитов 14 февраля отчитался перед депутатами парламента о ходе расследования уголовных дел по ТЭЦ Бишкека. Он заявил, что основным обвиняемым в деле о коррупции проходит Сапар Исаков, а депутаты законно ратифицировали кредитное соглашение для модернизации теплоцентрали.

Джамшитов рассказал, что после январской аварии на теплоцентрали в 2018 году возбудили три уголовных дела: о коррупции при отборе подрядчика на модернизацию, о недостаточной подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 и об отмывании денег, выделенных на ремонт ТЭЦ.

Генпрокурор также сообщил, что при модернизации станции государство понесло ущерб почти в 5,5 млрд сомов (более 111 млн долларов), потому что стоимость оборудования и услуг была завышена.

Следствие считает, что Кыргызстан заключил заведомо невыгодное соглашение с китайской компанией ТВЕА о модернизации теплоцентрали. Согласно ему, кыргызская сторона не могла контролировать количество и качество выполняемых работ и участвовать в закупке оборудования, строительных материалов и услуг.

Виноват Исаков, а парламент — нет

Джамшитов заявил, что Генпрокуратура даст оценку действиям экс-президента Алмазбека Атамбаева в деле о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Но, по словам генпрокурора, основным обвиняемым в деле проходит бывший премьер-министр Сапар Исаков.

Генпрокуратура считает, что во время выбора подрядчика для модернизации ТЭЦ в 2013 году Исаков пролоббировал интересы китайской компании TBEA, которая в итоге и взялась за проект. Тогда Исаков возглавлял отдел внешней политики в аппарате президента. Ему предъявили обвинения по статье «коррупция».

Сапар Исаков во время посещения ТЭЦ 27 января 2018 года. Фото: Пресс-служба правительства



По словам генпрокурора, Исакову «удалось получить доверие 120 депутатов», которые ратифицировали соглашение о модернизации ТЭЦ.

«Сегодня решение о ратификации соглашения законно, его никто не оспаривает, поэтому само кредитное соглашение законное. […] Я думаю, здесь никаких нарушений со стороны парламента не было», — сказал Джамшитов.

Его слова поддержал бывший спикер парламента и депутат Асылбек Жээнбеков, заявив, что депутаты приняли соглашение «с хорошими намерениями, поверив руководителям».

Другими фигурантами дел по ТЭЦ Бишкека, которых обвиняют в злоупотреблении должностным положением и коррупции, являются:

• Жанторо Сатыбалдиев — экс-премьер-министр;

• Осмонбек Артыкбаев — экс-министр энергетики;

• Айбек Калиев — экс-глава «Нацэнергохолдинга»;

• Женишбек Назаров — бывший замглавы «Нацэнергохолдинга»;

• Салайдин Авазов — экс-директор «Электрических станций»;

• Темирлан Бримкулов — директор проекта по модернизации ТЭЦ;

• Ольга Лаврова — экс-министр финансов.

Коррупционные деньги, даст бог, найдутся

Генпрокурор сообщил в парламенте, что для возмещения ущерба государству из-за модернизации ТЭЦ наложены аресты на имущество примерно на 413 млн сомов:

• Сапар Исаков – 1,8 млн,

• Жанторо Сатыбалдиев – 44,4 млн,

• Осмонбек Артыкбаев – 259,9 млн,

• Айбек Калиев – 19,6 млн,

• Салайдин Авазов – 67,8 млн,

• Женишбек Назаров – 1,8 млн,

• Мусажан Макелек (представитель TBEA) – 18,5 млн.

На вопрос депутатов, нашли ли незаконные деньги на банковских счетах у задержанных, генпрокурор ответил, что эту работу все еще ведут.

«Мы принимаем все меры, чтобы обнаружить следы денег. В случае их обнаружения, даст бог, если найдутся, в отношении обвиняемых будут возбуждены новые уголовные дела — по фактам незаконного обогащения и легализации доходов, полученных преступным путем», — ответил Джамшитов.

Обледенелые окна старого корпуса ТЭЦ во время аварии 29 января 2018 года. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg



Соглашение о модернизации ТЭЦ Бишкека

Власти Кыргызстана выбирали подрядчиков для модернизации ТЭЦ Бишкека между несколькими компаниями. В итоге межведомственная комиссия под председательством главы минэнерго Осмонбека Артыкбаева выбрала китайскую ТВЕА.

Компания оценила реконструкцию в $396 млн, но позже цену снизили на $10 млн. В середине июля 2013 года компания «Электрические станции» заключила контрактное соглашение с ТВЕА по модернизации ТЭЦ.

Деньги на проект власти Кыргызстана решили взять в кредит у китайского «Эксимбанка». Для этого кредитное соглашение должно было получить одобрение депутатов парламента.

Правительство внесло кредитное соглашение с «Эксимбанком» как «неотложное» на ратификацию в парламент 2 декабря 2013 года. Жогорку Кенеш ратифицировал его уже 11 декабря, а президент Алмазбек Атамбаев подписал соглашение 23 декабря.

В июле 2017 года «Электрические станции» приняли модернизированную часть ТЭЦ на свой баланс, хотя ТВЕА не построила химический цех для новых блоков. Химцех построили только в октябре 2018 года.

26 января 2018 года на теплоцентрали произошла авария. Из-за поломки многие бишкекчане оставались почти без отопления в течение пяти дней, во время заморозков, когда температура воздуха по ночам опускалась ниже -25 градусов Цельсия.