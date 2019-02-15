Глава КТРК Илим Карыпбеков решил вновь возглавить телеканал (хотя ранее обещал этого не делать)

О своем решении Карыпбеков сообщил на своей странице в фейсбуке. Он объяснил это тем, что за время его руководства канал «обошел» российские главные телеканалы по рейтингам и просмотрам, а также стал «лидером» в стране. Гендиректор КТРК опубликовал свое обращение 15 февраля. Друзья!Во первых хочу выразить огромную благодарность коллективу КТРК, Наблюдательному совету КТРК, всем партнерам,… Publicerat av Ilim Karypbekov Torsdag 14 februari 2019

Карыпбеков решил вновь баллотироваться на пост управляющего КТРК не только из-за успехов телекорпорации, но и из-за просьб сотрудников телекорпорации.

«Личные желания побудили многих сотрудников КТРК обратиться и устно и письменно членам наблюдательного совета КТРК, на имя президента, парламента страны и лично ко мне с просьбой участвовать в открытом конкурсе на следующий срок», — заявил Карыпбеков.

Он добавил, что его обещание не баллотироваться дважды было вызвано желанием передать свой пост новому сильному, энергичному и опытному профессионалу, «который смог бы вывести КТРК на новый уровень».

Карыпбеков верит, что его кандидатура лишь усилит конкуренцию между желающими занять пост главы КТРК, несмотря на критику, которая может обрушиться на него из-за его решения.

«С сожалением отмечаю, что определенные лица целенаправленно стараются направить дискуссию на дискредитацию всего периода моей деятельности на посту гендиректора […] Ни мне, ни всей команде КТРК нет за что стыдиться, а есть огромный пласт работы, тяжелого кропотливого труда, целый ряд значимых результатов», — заявил он.

Открытый конкурс на должность главы КТРК объявили 18 января. 15 февраля в наблюдательном совете сообщили, что всего свои заявки подали четверо кандидатов. Глава государственной телекорпорации избирается на срок в четыре года.

На финансирование телеканала власти выделяют более 400 млн сомов в год. Это один из самых популярных каналов в Кыргызстане.

Работа Карыпбекова в КТРК

Карыпбеков возглавил КТРК в марте 2015 года. До этого он руководил международным аэропортом «Манас» и работал юристом в компании «Мегаком».

О своем намерении не баллотироваться дважды на пост гендиректора КТРК Карыпбеков заявил в июне 2017 года.

В марте того же года он попал в аварию на юге Бишкека, пережил остановку сердца, но врачам удалось спасти его жизнь.

Главный телеканал Кыргызстана не раз критиковался, в основном из-за односторонних сюжетов, которые отражают позицию властей.

Некоторые депутаты неоднократно критиковали Карыпбекова и заявляли, что телеканал не предоставляет эфир для оппозиции. Однако сам глава КТРК говорил, что несмотря на критику канала, к нему лично не поступило ни одной задокументированной претензии.

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