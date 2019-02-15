Цитата дня: Премьер Абылгазиев о членах правительства, играющих на заседании в мобильные игры

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании правительства 15 февраля раскритиковал его членов, которые играли в мобильные игры прямо во время обсуждения.

«Я здесь вижу, что некоторые в телефоны играют, я дам поручение, чтобы оставляли при входе на заседание телефоны. […] Мои помощники расскажут мне, кто конкретно играет в телефоны. Мы пришли сюда решать важные вопросы, а не играть в игры», — цитирует премьера издание «Тазабек».

Это уже второй случай в феврале, когда кыргызские политики подвергаются критике за то, что отвлекаются на мобильные игры во время работы. В начале месяца лидер парламентской фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков сделал замечание своим сопартийцам Айтмамату Назарову и Салайдину Айдарову за игры во время фракционного заседания.

«Я с обоими переговорил. И высказал свое замечание. То, что они во время заседания так себя вели — это их не красит», — сказал тогда Баатырбеков журналистке «Клоопа».