В Верховный суд подали прошение о пересмотре дела Текебаева

Правовая клиника «Адилет» подала в Верховный суд прошение о пересмотре дела оппозиционера Омурбека Текебаева. Он оказался за решеткой в 2017 году, когда его осудили по статье о коррупции. Сам политик свою вину не признает.

Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова сообщила «Клоопу» , что ходатайство о пересмотре дела оппозиционера зарегистрировали в Верховном суде 13 февраля.

По ее словам, новый Уголовный кодекс, который вступил в силу с начал 2019 года, предполагает другое наказание по статье, по которой осудили Текебаева. По закону, объяснила Джакупова, дело оппозиционера должны пересмотреть..

«Мы просим суд отменить приговор Текебаеву и направить дело на пересмотр в районный суд», — сказала Джакупова.

Лидера оппозиционной партии «Ата-Мекен» Омурбека Текебаева осудили в 2017 году на 8-летний срок, который потом по амнистии сократили до 4,5 лет. Политик должен выйти на свободу в 2021 году.

Текебаева признали виновным в получении взятки в $1 млн от российского бизнесмена Леонида Маевского. По версии следствия, политик за эти деньги должен был дать Маевскому доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».

В ноябре 2018 года Тверской суд Москвы арестовал Маевского по делу о вымогательстве $37,5 млн. В случае доказательства его вины бизнесмену грозит до 15 лет лишения свободы.