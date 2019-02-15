СДПК: Сумма ущерба по делу о ТЭЦ «высосана из пальца»

Об этом заявила официальный представитель Социал-демократической партии Кыргызстана Кундуз Жолдубаева. Она назвала заявления генпрокурора Откурбека Джамшитова о бывшем премьере Сапаре Исакове «примитивным и бездоказательным давлением на суд». Ранее генпрокурор заявил, что большую часть ТЭЦ Бишкека можно было модернизировать всего за 50 млн долларов вместо 386.
По словам Жолдубаевой, СДПК считает, что генеральный прокурор Кыргызстана оказывает давление на судебный процесс над обвиняемыми по делу о модернизации ТЭЦ.
«Властям выгодно так давить […] Во-первых, сумма ущерба явно высосана из пальца. Во-вторых, нет никаких доказательств, что Сапар Исаков заставлял спикера, премьер-министров и других лиц нарушать закон. В-третьих, имели ли они право нарушать этот закон, даже если бы на них кто-то давил?» — заявила она.
Жолдубаева утверждает, что ответственность за модернизацию ТЭЦ также лежит на спикере парламента и председателях профильных комитетов.
«Да, сейчас им пока удается выйти сухими из воды, но рано или поздно, отвечать придется […] Следствие считает, что все эти годы [пока шла модернизация ТЭЦ] в Кыргызстане работал один только аппарат президента, а парламент и правительство, спикеры и премьеры абсолютно не работали, а лишь безропотно нарушали законы», — заявила Жолдубаева.
По ее словам, обвинения в адрес бывшего премьер-министра Сапара Исакова, озвученные генпрокурором Джамшитовым, базируются «на фантазиях следователей».
«Возьмите одно только вчерашнее заявление горе-экспертов о том, что 90 процентов работ по модернизации ТЭЦ можно было сделать всего за $50 млн. А ведь это было наращивание 300 мегаватт мощности ТЭЦ только по выработке электроэнергии!» — заявила пресс-секретарь СДПК.
Генпрокурор: Во всем виноват Исаков
14 февраля генеральный прокурор Откурбек Джамшитов на заседании парламента заявил, что модернизация ТЭЦ на 90% могла быть проведена за $50 млн, тогда как все работы обошлись Кыргызстану в $386 млн. Почему Джамшитов сравнивает стоимость полной и частичной модернизации, в генпрокуратуре объяснить не смогли.
По словам генпрокурора, ответственность за модернизацию ТЭЦ лежит на экс-премьере Сапаре Исакове — он «принимал решения по проекту», а также «давал поручения, где покупать оборудование».
Адвокат Исакова Нурбек Токтакунов в интервью журналистам «Марал ФМ» сказал, что его подзащитного бездоказательно назвали «главой мафии по делу с модернизацией ТЭЦ».
По словам юриста, в деле о модернизации бишкекской ТЭЦ «происходит огромный обман» — так как окончательные решения по этому проекту в 2013 году принимал не Сапар Исаков, а парламент, которым руководил брат нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова Асылбек.
Токтакунов считает, что ответственность за модернизацию, главным образом, лежит на депутатах из трех парламентских комитетов, которые рассматривали проект модернизации: Кожобеке Рыспаеве, Каныбеке Иманалиеве, Курманбеке Дыйканбаеве и Ахматбеке Келдибекове.
Кроме них, Токтакунов считает виновными экс-министра энергетики Осмонбека Артыкбаева и бывшего премьера Жанторо Сатыбалдиева. Адвокат объяснил, что первый не провел общественных обсуждений по законопроектам, связанными с модернизацией ТЭЦ, а второй «проявил халатность» и пропустил законопроект о модернизации, подготовленный с нарушениями.
Модернизация бишкекской ТЭЦ
Депутаты парламента заинтересовали тратами по модернизации бишкекской ТЭЦ после того, как в январе 2018 года там произошла авария.
Для этого они сформировали парламентскую комиссию, которая в мае 2018 представила результаты своего расследования. В ее отчете говорится, что стоимость модернизации «была завышена», а реализация проекта проходила с нарушениями.
Сейчас фигурантами дела по модернизации ТЭЦ проходят: экс-министр финансов Ольга Лаврова, экс-министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, а также экс-премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков.