СДПК: Сумма ущерба по делу о ТЭЦ «высосана из пальца»

По словам Жолдубаевой, СДПК считает, что генеральный прокурор Кыргызстана оказывает давление на судебный процесс над обвиняемыми по делу о модернизации ТЭЦ.

«Властям выгодно так давить […] Во-первых, сумма ущерба явно высосана из пальца. Во-вторых, нет никаких доказательств, что Сапар Исаков заставлял спикера, премьер-министров и других лиц нарушать закон. В-третьих, имели ли они право нарушать этот закон, даже если бы на них кто-то давил?» — заявила она.

Жолдубаева утверждает, что ответственность за модернизацию ТЭЦ также лежит на спикере парламента и председателях профильных комитетов.

«Да, сейчас им пока удается выйти сухими из воды, но рано или поздно, отвечать придется […] Следствие считает, что все эти годы [пока шла модернизация ТЭЦ] в Кыргызстане работал один только аппарат президента, а парламент и правительство, спикеры и премьеры абсолютно не работали, а лишь безропотно нарушали законы», — заявила Жолдубаева.

По ее словам, обвинения в адрес бывшего премьер-министра Сапара Исакова, озвученные генпрокурором Джамшитовым, базируются «на фантазиях следователей».

«Возьмите одно только вчерашнее заявление горе-экспертов о том, что 90 процентов работ по модернизации ТЭЦ можно было сделать всего за $50 млн. А ведь это было наращивание 300 мегаватт мощности ТЭЦ только по выработке электроэнергии!» — заявила пресс-секретарь СДПК.

Генпрокурор: Во всем виноват Исаков

14 февраля генеральный прокурор Откурбек Джамшитов на заседании парламента заявил, что модернизация ТЭЦ на 90% могла быть проведена за $50 млн, тогда как все работы обошлись Кыргызстану в $386 млн. Почему Джамшитов сравнивает стоимость полной и частичной модернизации, в генпрокуратуре объяснить не смогли.

По словам генпрокурора, ответственность за модернизацию ТЭЦ лежит на экс-премьере Сапаре Исакове — он «принимал решения по проекту», а также «давал поручения, где покупать оборудование».

Адвокат Исакова Нурбек Токтакунов в интервью журналистам «Марал ФМ» сказал, что его подзащитного бездоказательно назвали «главой мафии по делу с модернизацией ТЭЦ».

По словам юриста, в деле о модернизации бишкекской ТЭЦ «происходит огромный обман» — так как окончательные решения по этому проекту в 2013 году принимал не Сапар Исаков, а парламент, которым руководил брат нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова Асылбек.

Токтакунов считает, что ответственность за модернизацию, главным образом, лежит на депутатах из трех парламентских комитетов, которые рассматривали проект модернизации: Кожобеке Рыспаеве, Каныбеке Иманалиеве, Курманбеке Дыйканбаеве и Ахматбеке Келдибекове.

Кроме них, Токтакунов считает виновными экс-министра энергетики Осмонбека Артыкбаева и бывшего премьера Жанторо Сатыбалдиева. Адвокат объяснил, что первый не провел общественных обсуждений по законопроектам, связанными с модернизацией ТЭЦ, а второй «проявил халатность» и пропустил законопроект о модернизации, подготовленный с нарушениями.

Модернизация бишкекской ТЭЦ

Депутаты парламента заинтересовали тратами по модернизации бишкекской ТЭЦ после того, как в январе 2018 года там произошла авария.

Для этого они сформировали парламентскую комиссию, которая в мае 2018 представила результаты своего расследования. В ее отчете говорится, что стоимость модернизации «была завышена», а реализация проекта проходила с нарушениями.

Сейчас фигурантами дела по модернизации ТЭЦ проходят: экс-министр финансов Ольга Лаврова, экс-министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, а также экс-премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков.