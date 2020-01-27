Первый митинг #reакция, 25 ноября 2019 года

Администрация президента Сооронбая Жээнбекова 27 января ответила на коллективное письмо участников антикоррупционного митинга #reакция, которое те написали еще два месяца назад — в ноябре 2019 года.

О чём было то обращение?

В том обращении авторы требовали от властей отреагировать на журналистское расследование «Клоопа», радио «Азаттык» и OCCRP о незаконном выводе почти $700 миллионов из Кыргызстана. Одним из фигурантов материала является бывший замглавы таможни Раимбек Матраимов.

В письме, подписанном «от народа Кыргызской Республики», более 300 участников акции потребовали от президента следующее:

Отставить руководителей ГКНБ, АКС ГКНБ, ГСБЭП и МВД;

Привлечь к ответственности Раимбека Матраимова;

Обеспечить свободу слова и безопасность СМИ, журналистов и гражданских активистов от угроз сторонников Матраимова;

Привлечь к уголовной ответственности Раимбека Матраимова и всех лиц причастных к коррупционным схемам вывода $700 миллионов.

Что ответила администрация президента?

Администрация президента в очередной раз заявила, что борьба с коррупцией — «одно из приоритетных направлений в деятельности главы государства».

В ответе на письмо активистов, Белый дом написал, что президент Сооронбай Жээнбеков «высоко ценит вклад журналистов в создание атмосферы неприятия в обществе коррупционных проявлений».

«Президент заявил, что борьба с коррупцией будет неукоснительно продолжена и вестись системно», — написано в ответе с отсылкой на пресс-конференцию Жээнбекова, которая состоялась 25 декабря.

Администрация президента также уверяет, что по результатам журналистских расследований возбужден ряд дел досудебного производства.

Но при этом в ответе ни разу не упоминается имя Матраимова, хотя оно неоднократно звучало в требованиях участников акции. В тексте также не объясняется, почему администрация президента отвечала так долго.

Ответ на ответ

Спустя несколько часов после ответа из Белого дома, участники #reакции опубликовали об этом пост в соцсетях.

«Народ, поверит в то, что вы решительно настроены бороться с коррупцией только тогда, когда за решетку будут посажены, в первую очередь, те коррупционеры, которые обворовывают страну на миллиарды долларов, а силовики, к которым у вас претензии, будут бороться с коррупционерами, а не защищать их, и перестанут рассматривать свою работу, как механизм по отжатию денег у бизнесменов и простых граждан», — говорится в посте.