После критики президента в адрес госучреждений, в частности Госэкотехинспекции, 24 января Совбез рекомендовал уволить руководителя Госэкотехинспекции Джолдошбека Джунушева.

Спустя несколько дней после решения Совбеза Джунушев все еще руководит ведомством, а правительство не выпустило приказа о его освобождении от должности. В Госэкотехинспекции отказались комментировать возможную смену руководства.

Мы обратились в Совет Безопасности, чтобы уточнить, обязательны ли к исполнению рекомендации Совета. Нам ответили, что они носят лишь рекомендательный характер.

Пресс-секретарь премьер-министра Адилет Султаналиев подтвердил, что Джунушев еще не уволен и хотя «пока решение об увольнении не принято, но, как правило, рекомендации совета реализуются».

Совбез рекомендовал уволить Джунушбекова из-за коррупции в ведомстве.

В прошлом году Антикоррупционная служба ГКНБ задержала шестерых чиновников Госэкотехинспекции. По информации следователей, чиновники систематически вымогали деньги у бизнесменов.