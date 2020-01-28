В селе Савай Кара-Сууйского района Ошской области 25 января прошли массовые конно-спортивные игры, в том числе, масштабные соревнования по игре аламан улак. В них участвовали улакчи из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и всех регионов Кыргызстана – всего около 1000 участников.

Состязания были частью тоя, который бизнесмен и основатель Федерации кок-бору в Новосибирской области Каныбек Акаев устроил в честь обрезания троих сыновей. В соревнованиях разыгрывались однокомнатная квартира в Бишкеке, один лимузин и четыре автомашины Mercedes-Benz. Кроме этого, были разыграны девять верблюдов, 20 лошадей и денежные призы.

Накануне, 24 января прошла торжественная часть мероприятия, которую посетили депутат Искендер Матраимов, его брат, экс-замглавы таможни Раимбек Матраимов, лидер партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев, депутат и сват президента Алиярбек Абжалиев, мэр Оша Таалайбек Сарыбашев, спикер Ошского горкенеша Жапарбек Ормонов, а также председатель комитета по физической культуре и спорту мэрии Оша Кылычбек Саркарбаев, стрелявший в спортсмена в 2019 году в селе Фуркат.

Каныбек Акаев – бизнесмен из Кара-Сууйского района. Он владеет заводом по переработке камня в своём родном районе.

Аламан улак – это национальная кыргызская игра, похожая на кок-бору, но в которой каждый наездник (улакчи) выступает за себя. Приз получает игрок, схвативший в середине круга тушу и бросивший ее в определенном месте.

Фото: Зафер Динчер