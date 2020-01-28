Привет!
Мы ищем редактора в коммерческий отдел для работы над рекламой и спецпроектами, которые мы создаем на регулярной основе с коммерческими партнерами и клиентами.
Коммерческий редактор руководит выпуском материалов с нуля до момента, пока он не окажется в соц.сетях. Этот человек отвечает за то, каким будет итоговый продукт: от разработки идеи и темы до дизайна и верстки. Поэтому вам предстоит много говорить с коммерческим директором, почти всегда с клиентами и очень много с авторами и иллюстраторами.
Здесь нужно уточнение: редактор на этой должности будет заниматься не просто копирайтингом, но и материалами в серьезных журналистских форматах — это фичеры, мультимедийные спецпроекты и репортажи.
Примеры наших проектов:
Другие наши работы опубликованы здесь.
Что нужно будет делать:
- Разрабатывать идеи для нативных, партнерских и других коммерческих проектов;
- Подбирать формат материалов (тесты, видео, игры или что-то совершенно новое);
- Писать и редактировать тексты;
- Утверждать материал с рекламодателями, обсуждать правки;
- Работать с авторами и иллюстраторами на аутсорсе;
- Верстать и публиковать материалы.
Какого человека мы ищем:
- Человека, который умеет думать за рамками привычных вещей;
- Придерживается информационного стиля в текстах;
- Инициативный;
- Умеет исследовать новые темы;
- Грамотный (это обязательно в нашей работе);
- Самостоятельный;
- Умеет адекватно воспринимать критику;
- Вежливый;
- Знание кыргызского и английского (или одного из этих языков) — преимущество.
Что мы даем взамен:
- Командировки за границу, по-возможности;
- Интересную работу в разных форматах;
- Постоянный рост и прокачку скиллов;
- Гибкий график работы, но с присутствием в офисе;
- Возможность учиться новому (не только по своей работе).
Как подать:
Прием заявок закончится 4 февраля 2020 года, а собеседование планируем провести 6-7 февраля.
Чтобы откликнуться на вакансию, заполните форму по ссылке.
Если у вас нет почты на gmail, отправьте на ulugbek@kloop.kg контакты для связи, резюме со ссылками на опубликованные работы и примеры классных (по вашему мнению) нативных проектов у других изданий. В теме письма укажите, пожалуйста, «Вакансия коммерческого редактора». Любые вопросы можно также отправлять на этот адрес.