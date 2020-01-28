Привет!

Мы ищем редактора в коммерческий отдел для работы над рекламой и спецпроектами, которые мы создаем на регулярной основе с коммерческими партнерами и клиентами.

Коммерческий редактор руководит выпуском материалов с нуля до момента, пока он не окажется в соц.сетях. Этот человек отвечает за то, каким будет итоговый продукт: от разработки идеи и темы до дизайна и верстки. Поэтому вам предстоит много говорить с коммерческим директором, почти всегда с клиентами и очень много с авторами и иллюстраторами.

Здесь нужно уточнение: редактор на этой должности будет заниматься не просто копирайтингом, но и материалами в серьезных журналистских форматах — это фичеры, мультимедийные спецпроекты и репортажи.