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Привет!

Мы ищем редактора в коммерческий отдел для работы над рекламой и спецпроектами, которые мы создаем на регулярной основе с коммерческими партнерами и клиентами.

Коммерческий редактор руководит выпуском материалов с нуля до момента, пока он не окажется в соц.сетях. Этот человек отвечает за то, каким будет итоговый продукт: от разработки идеи и темы до дизайна и верстки. Поэтому вам предстоит много говорить с коммерческим директором, почти всегда с клиентами и очень много с авторами и иллюстраторами.

Здесь нужно уточнение: редактор на этой должности будет заниматься не просто копирайтингом, но и материалами в серьезных журналистских форматах — это фичеры, мультимедийные спецпроекты и репортажи.

Примеры наших проектов:

Как отстоять свои права на работе? Тест Kloop.kg и программы USAID-IDLO «Доверие суду»

Открыть кафе и не прогореть. Игра «Бакай Банка» про кыргызский бизнес

Вакцина от стереотипов. Что мешает девушкам в Кыргызстане найти свое призвание?

Другие наши работы опубликованы здесь

Что нужно будет делать:

  • Разрабатывать идеи для нативных, партнерских и других коммерческих проектов;
  • Подбирать формат материалов (тесты, видео, игры или что-то совершенно новое);
  • Писать и редактировать тексты;
  • Утверждать материал с рекламодателями, обсуждать правки;
  • Работать с авторами и иллюстраторами на аутсорсе;
  • Верстать и публиковать материалы.

Какого человека мы ищем:

  • Человека, который умеет думать за рамками привычных вещей;
  • Придерживается информационного стиля в текстах;
  • Инициативный;
  • Умеет исследовать новые темы;
  • Грамотный (это обязательно в нашей работе);
  • Самостоятельный;
  • Умеет адекватно воспринимать критику;
  • Вежливый;
  • Знание кыргызского и английского (или одного из этих языков) — преимущество.

Что мы даем взамен:

  • Командировки за границу, по-возможности;
  • Интересную работу в разных форматах;
  • Постоянный рост и прокачку скиллов;
  • Гибкий график работы, но с присутствием в офисе;
  • Возможность учиться новому (не только по своей работе).

Как подать:

Прием заявок закончится 4 февраля 2020 года, а собеседование планируем провести 6-7 февраля.

Уточнение: если мы остановим на вас выбор, то до конца февраля у вас будет оплачиваемый испытательный период, в течение которого мы определим ваши способности и примем окончательное решение.

Чтобы откликнуться на вакансию,  заполните форму по ссылке

Если у вас нет почты на gmail, отправьте на ulugbek@kloop.kg контакты для связи, резюме со ссылками на опубликованные работы и примеры классных (по вашему мнению) нативных проектов у других изданий. В теме письма укажите, пожалуйста, «Вакансия коммерческого редактора». Любые вопросы можно также отправлять на этот адрес. 

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