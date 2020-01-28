Надземка в Узгене. Фото: Турмуш

Два года назад в городе Узген Ошской области был построен надземный переход. Но строение не было официально введено в эксплуатацию из-за несоблюдения норм строительства. Местные жители сомневаются, что даже в случае устранения всех недостатков этим переходом будут пользоваться.

Специалист Управления муниципального имущества при мэрии города Узген Хусанбай Тешебай сообщил «Клоопу», что высота ступеней лестниц не соответствует стандартам и это доставляет неудобства.

«Высота ступеней должна быть 15 сантиметров, но некоторые из них оказались [высотою] 17 сантиметров. По проекту высота перехода должна была быть 8,5 метров, но на деле там 7,9 метров. Это связано с тем, что перенос [телефонных] кабелей “Телекома” требует больших средств. Также пандусы установлены на 18 градусов выше», — объяснил Тешебаев.

Госэкотехинспекция тоже считает, что переход не соответствует нормам — из-за высоты ступеней лестницы жителям, покупающим товары, удобнее переходить на другую сторону дороги прямо по шоссе.

«Мы давали предупреждение [строительной компании] с начала строительства перехода. Больше мы мер не предпринимали, последний раз мы дали им предупреждение 2 месяца назад. Сейчас ждем ответа, если недостатки не будут устранены мы подадим [на ОсОО “Ийгиликке ак жол”] в суд», — сказал глава Госэкотехинспекции по Узгенскому и Кара-Кульджинскому районам Султан Байымбетов.

«Строение себя не оправдывает»

Мэрия города Узген объявила тендер на постройку перехода в августе 2017 года. Тендер выиграло ОсОО «Ийгиликке ак жол» за 3 миллиона 200 тысяч. В конце 2018 года переход «неофициально» был введен в эксплуатацию.

Надземный переход был построен рядом с центральным рынком. Местные власти хотели сократить дорожные пробки и не допустить незаконный проход через дорогу. Для этого были установлены железные решетки по обе стороны шоссе.

«Из-за того, что ступени высокие, а сам проход узкий, переходом не пользуются даже молодые, не то что пожилые. Кто-то, специально или случайно, пробил забор и там появилась метровая щель. Жители оттуда и проходят через дорогу», — говорит один из местных жителей Айбек Калыбеков.

Специалист Управления муниципального имущества Хусанбай Тешебаев выразил мнение, что строение себя не оправдало.

«Сейчас через мост люди особо не проходят, если бы им нравилось, то пользовались бы. […] 3 года уже прошло [как началась постройка перехода], 2 года назад его должны были закончить и ввести в эксплуатацию. Он [переход] себя не оправдывает. Человек с грузом на руках не захочет подниматься и спускаться по переходу. Он будет искать другой путь, чтобы перейти дорогу», — сказал Тешебаев.

Уголовное дело

Главный бухгалтер управления муниципального имущества мэрии города Узген Нурсултан Жолдошов сообщил «Клоопу», что Ошская областная прокуратура в феврале 2018 года возбудила уголовное дело из-за строительства перехода и передала дело Финансовой полиции.

«На данный момент Финпол не сообщает нам подробности дела. […] Как только Финпол завершит следствие, то передаст материалы дела в суд. Если застройщик допустил ошибки [в постройке перехода], то он должен быть привлечен к ответственности», — сказал Жолдошов.

Пресс-секретарь Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Анастасия Пискур подтвердила, что по делу о застройке перехода возбуждено уголовное дело по статьям «Присвоение или растрата вверенного имущества», «Злоупотребление должностным положением», «Незаконное использование бюджетных средств», «Служебный подлог» и «Халатность».

«В мае 2018-года была назначена судебно-строительная экспертиза, поручили Государственной судебно-экспертной службе. Мы им несколько раз направляли напоминание об ускорении экспертизы. Они в ответ заявили об очень большой загруженности. […] Об окончании экспертизы Служба дополнительно сообщит следствию. Очередность производства экспертизы в среднем составляет около 2-х лет», — сказала Пискур.

Получить комментарии от самой «Ийгиликке ак жол» не удалось.