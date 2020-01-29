В больнице Сузакского района Джалал-Абадской области 27-января скончался двухлетний мальчик. На его теле были обнаружены следы побоев. В смерти мальчика подозревается родственница.

«Допрашивается тётя мальчика, которая присматривала за ним. У неё самой есть дети, сейчас рассматривается избрание меры пресечения. […] Назначены судебно-медицинские экспертизы, следствие продолжается», — сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

Ведется досудебное производство по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, причинившие по неосторожности смерть человека».

Отец погибшего ребенка находится на заработках в России, мать скончалась в 2019-году.

Убийства детей родственниками

Ранее, 10 января 2020 года в Ак-Суйскую районную больницу Иссык-Кульской области поступила годовалая девочка со следами побоев — она умерла. Экспертиза доказала, что ребенка били чем-то тяжелым и твердым. Разобраться с причиной смерти решила бабушка — именно она написала заявление вв милицию.

В мае прошлого года в Сузакском районе погибла двухлетняя девочка. По подозрению в ее смерти была задержана бабушка, дело передано в суд. Мать девочки находилась на заработках в Москве и оставила дочь своей мачехе.

Согласно информации Генеральной прокуратуры за последние пять лет выросло число фактов насилия в отношении детей. Если в 2014-году было зарегистрировано 143 случая, то в 2018 году показатель вырос до 187. А за 9 месяцев 2019 года факты насилия выросли до 255. Это означает, что факты побоев, убийства и изнасилования детей регистрируются почти каждый день.

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