Фотоловушки государственного природного парка Чон-Кемин засняли снежного барса и птицу улар — редкую представительницу фауны Кыргызстана.
Улар, или горную индейку, в Кыргызстане называют священной птицей. Она обитает в труднодоступных и высокогорных районах — от 2000 до 4000 метров над уровнем моря.
Помимо барса и улара, в кадр фотоловушки попали волк и кабан.
«В 2019 году в два раза увеличилось количество кабанов, исчезнувших в Средней Азии», — отметили в Госагентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства.
Государственный парк Чон-Кемин находится в Кеминском районе Чуйской области, что в двух часах езды от Бишкека.
Парк находится на высоте 1400-2800 метров над уровнем моря.
Общая его площадь составляет более 123 тысяч гектар, из которых более 39 тысяч гектар — заповедная зона.
На территории парка обитают животные, птицы, насекомые и растения занесенные в красную книгу.
Соавторка: Ажар Бакирова