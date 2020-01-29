Снежный барс. Фото: Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства Улар (горная индейка). Фото: Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства

Фотоловушки государственного природного парка Чон-Кемин засняли снежного барса и птицу улар — редкую представительницу фауны Кыргызстана.

Улар, или горную индейку, в Кыргызстане называют священной птицей. Она обитает в труднодоступных и высокогорных районах — от 2000 до 4000 метров над уровнем моря.

Помимо барса и улара, в кадр фотоловушки попали волк и кабан.

«В 2019 году в два раза увеличилось количество кабанов, исчезнувших в Средней Азии», — отметили в Госагентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

Кабан. Фото: Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства Волк. Фото: Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства

Государственный парк Чон-Кемин находится в Кеминском районе Чуйской области, что в двух часах езды от Бишкека.

Парк находится на высоте 1400-2800 метров над уровнем моря.

Общая его площадь составляет более 123 тысяч гектар, из которых более 39 тысяч гектар — заповедная зона.

На территории парка обитают животные, птицы, насекомые и растения занесенные в красную книгу.

Соавторка: Ажар Бакирова