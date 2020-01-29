Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» призвала суд отклонить иск семьи Матраимовых против «Клоопа», «Азаттыка» и журналиста Али Токтакунова, опубликовавших серию расследований о коррупции на таможне. Организация назвала иск «абсурдным».

Многомиллионный иск против СМИ подал бывший замглавы таможни Раим Матраимов, его брат и депутат парламента Искендер, их жёны — Уулкан Тургунова и Минавар Жумаева, и фонд имени их отца, которым руководит еще один брат — Руслан Матраимов. Причиной иска стало журналистское расследование о контрабанде и коррупции в таможне, фигурантами которого стал Раим Матраимов и его жена.

«Абсурдно, что к журналистам «Азаттыка» и «Клоопа» предъявляют иск в связи с их журналистскими расследованиями, которые служили общественным интересам и стимулировали гражданское общество Кыргызстана в целом», — сказала Жанна Кавелье, глава представительства организации в Восточной Европе и Центральной Азии.

Организация призвала власти Кыргызстана «сделать все необходимое», чтобы гарантировать безопасность журналистов, работающих над историей.





«Атаки последних трех месяцев нанесли серьезный ущерб свободе прессы в Кыргызстане», — говорится в обращении.