Экс-депутат парламента и оппозиционный политик Равшан Жээнбеков 29 января обратился в Национальный центр по предотвращению пыток и к председателю ГСИН Мелису Турганбаеву.

Он заявил, что 28 января сотрудниками ГСИН и СИЗО-1 «во главе с подполковником, отказавшимся представиться» были допущены «нарушения прав граждан, перешедшие в пытки».

По его словам, во время, отведенное для сна, 7-8 сотрудников начали проводить поисковые мероприятия в камере №307 – они разбросали по полу еду, одежду и личные вещи заключенных и растоптали ее, при этом оскорбляя и грубо обращаясь с ними.

«Вели себя вызывающе, агрессивно, грубо. […] На мое требование представиться некий подполковник грубо отказал. Обыск продолжался около двух часов, а затем еще три часа нам пришлось наводить порядок в камере», – рассказал Жээнбеков в своем обращении.

Он отметил, что двоим его сокамерникам стало плохо – один из них потерял сознание, упал и ударился головой, у другого поднялось давление. Им понадобилась медицинская помощь, поэтому пойти спать они смогли лишь после 3 часов ночи.

«Учитывая то, что мне в 8:00 выезжать на мероприятие в МВД, ночные пытки помешали качественному ознакомлению с материалами уголовного дела. В связи с тем что я часто слышу от сотрудников СИЗО, что многие давления в отношении меня организованы «сверху», прошу дать ответ – не является ли это специально организованными пытками в отношении меня как политического заключенного и оппозиционного политика?» – написал он.

Равшан Жээнбеков также попросил оказать его сокамерникам повторный медосмотр «с участием врачей, не связанных с системой ГСИН».

Задержание Жээнбекова

Оппозиционный политик и бывший депутат Равшан Жээнбеков был задержан 12 декабря 2019 года. 16 декабря Первомайский районный суд водворил его в СИЗО-1.

«Это посадка политических оппонентов, но от этого проблемы в Кыргызстане не решаются. Проблема нищеты, проблема несправедливости, проблема давления на свободные медиа, проблема давления на политических оппонентов – от этого проблемы не решаются», – прокомментировал свой арест экс-депутат.

Официально задержание Жээнбекова связано со штурмом дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева в начале августа этого года. Тогда Атамбаев, которому власти предъявили обвинения в коррупции, отказался сразу сдаваться спецназу и в течение двух дней вместе со сторонниками оборонялся из своего дома.

В ходе тех столкновений погиб один спецназовец, ещё шестеро спецназовцев были обезоружены внутри дома Атамбаева и, как утверждают власти, удерживались в заложниках сторонниками бывшего президента.

В течение штурма и столкновений Равшан Жээнбеков находился среди сторонников Атамбаева возле дома экс-президента.

Жээнбекова задержали «в рамках досудебного производства» по статьям «Организация массовых беспорядков» и «Захват заложников» и «Попытка насильственного захвата власти».

Ранее он уже пять раз вызывался на допрос по делу о штурме. Ранее он настаивал на том, что не был причастен к захвату заложников и считает себя невиновным.