Төраганын атка мине албай калганы тууралуу бир ооз кеп. Бул окуя 2019-жылы 23-февралда журналисттер менен депутаттардын ортосундагы улак тартышта болгону чын. Социалдык тармактарга тарап кеткен кечээги видеону шайлоо жакындаганда жакшы монтаждалып, музыканын коштоосу менен кайра-кайра аттан кулагандай көрсөтүлгөн тамаша катары кабыл алдык. Төмөнкү шилтемеде монтаждалбаган версиясын дагы көрүп койсоңуз болот. P.S. Аттан кимдер гана кулабайт:-)))). Publicerat av Ibraim Nurakun Uulu Onsdag 29 januari 2020

Глава пресс-службы парламента Ибраим Нуракун уулу опубликовал видео с игры кок-бору, которая прошла в феврале 2019 года. Главный герой ролика — спикер парламента Дастан Джумабеков.

Это видео стало опровержением другого ролика, ранее растиражированного в соцсетях. Ибраим Нуракун уулу сказал, что это видео смонтировали, чтобы высмеять спикера.

«Вы можете посмотреть версию [видео] без монтажа. Кто только не падает с лошади», — пояснил в защиту Джумабекова Нуракун уулу.

Оригинальное видео начинается со съёмки спикера парламента Дастана Джумабекова, который пытается взобраться на лошадь. Оседлать лошадь Джумабекову удаётся только со второй попытки — в этом ему помог рядом стоящий мужчина.

Еще двое мужчин помогли Джумабекову сесть в устойчивое положение, чтобы он мог приступить к игре.