В прошлом материале о фейковых аккаунтах мы показали и привели примеры того, как боты крадут чужие фото и выдают себя за реальных людей. Теперь мы покажем вам, как боты дружат друг с другом в соцсетях, создавая видимость присутствия реального пользователя, а также активно лайкают комментарии друг друга, чтобы сделать свои высказывания более заметными и значимыми.

Главным героем мы выбрали активного фейка под именем Адилет Мырзабеков, за которым мы давно следим. Если сравнить его с другими ботами, то становится понятно, что в фейсбук-друзьях у него много фейковых аккаунтов. Многие боты дружат с другими ботами, но у Мырзабекова действительно большое количество фейков в друзьях.

Мырзабеков выдает себя за реального человека, бишкекчанина. Его страница создана в марте 2018 года. В качестве аватарки он использует фотографию некоего Жандоса из статьи казахского издания voxpopuli.kz.

Аккаунт этого бота отличается от среднестатистической страницы фейка. Чаще всего у фейков нет публикаций, они только комментируют новости, посты инфлюенсеров и публикации в популярных группах. Но на странице этого бота много публикаций — чаще всего в защиту семьи Матраимовых и против журналистов «Клоопа» или «Азаттыка». Также бот публикует посты против антикоррупционной активистки Ширин Айтматовой, против участников митинга «Реакция», бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его сторонников.

Именно на странице этого бота было опубликовано видео с сотрудниками «Клоопа» в городе Ош. Это тот самый случай, когда журналисты снимали заброшенное здание и на место съемки прибыл сотрудник Матраимовых, потребовавший показать ему снятое видео, что съемочная команда делать отказалась (но и не должна была). После на журналистов подал заявление в милицию Руслан Матраимов — младший брат экс-зампреда таможни Раима Матраимова.

Видео, опубликованное «Мырзабековым», снял сотрудник Матраимовых. После оно появилось на странице бота и на странице фейк-ньюс аккаунта «Правда kg».

Этот бот заблокирован на новостной странице «Клоопа», поэтому он комментирует новости редакции под другими публикациями, например, под постом со-основателя «Клоопа» Бектура Искендера.

Кроме Мырзабекова в скрине еще два фейка — Эрик Бейсекеев и Тилек Тилеков.

Фейковая дружба

В середине — фейк Мырзабеков. Вокруг — его друзья боты. Слева — ботодрузья фейка Мырзабекова. Справа — то, как боты связаны друг с другом «дружбой» в соцсетях.

Перейдем от бота Мырзабекова к его не менее фейковым друзьям.

Большинство из них были созданы в период с мая по ноябрь 2019 года, относительно недавно.

Боты, которые в друзьях у Мырзабекова:

Вот довольно свежий пост Мырзабекова. И сразу два бота, использующие чужие фото. Бот Гульзана Саликбаева — о нем мы рассказывали в предыдущей публикации, использует фотографии индонезийской актрисы Наташи Вилоны.

А Калипа Сайталиева использует фото модели Юлии Сапарниязовой.

Фейк использует старое фото Тимура Кожобекова Тимур Кожобеков

Фейк Салим Ашыров утверждает, что учился в КНУ и работает в MegaCom. Страница существует с 21 июня 2019 года. В качестве аватарки он использовал фото кыргызского певца и музыканта Тимура Кожобекова. Мы связались с Тимуром Кожобековым, и он подтвердил, что фейк использует его фотографию.

Про фейка Эржана Султанова мы тоже уже упоминали. Он активный бот, его страница существует с 2018 года. Постов у него нет и фото всего одно, на котором и лица-то не разобрать. Точно такое же фото есть у реального человека — казахстанца из Атырау Армана Серикова.

Фейк Адиль Сарсеев появился в мае 2019 года. Согласно странице, он из Бишкека и учился в 68-й школе, сейчас живет в Санкт-Петербурге. В качестве фото профиля он использует фотографию Дмитрия Мавковеева.

Фейк Эрик Бейсекеев был создан 3 сентября 2019 года. Он утверждает, что из Бишкека, но живет в Алматы и учился в Al-Farabi Kazakh National University. Фотография принадлежит Кириллу Шнайдеру.

Фейк использовал фото жителя Татарстана Ильгиза Юсупова Ильгиз Юсупов

Фейк Асыл Стоаков пишет, что живет в Бишкеке. Его аккаунт существует с мая 2019 года. В качестве аватарки использует картинку с цитатой. В разделе «Фото» есть фотография человека, которую Стоаков ранее использовал в качестве аватарки. На ней Ильгиз Юсупов из Татарстана.

А вот фейк Мыйзамбек Төрөбеков — правда, ссылка на его страницу называется bekbolotsarbay. А фото и вовсе принадлежит неизвестному жителю восточной Халхи.

Ширин Стамова появилась в фейсбуке летом 2019 года и утверждает, что из Кара-Балты. А вот аватарка ее идентична фотографии американки Roxy Colson в ютубе. Правда, на деле фотография может и не принадлежать американке и быть, например, сгенерированной искусственным интеллектом. Только фейк Стамова от этого не становится реальнее.

Фейк использует фото российской депутатки

А это фейк Махабат Талантбекова. Пишет, что из Екатеринбурга. Только вот фото использует российской депутатки Марины Мукабеновой.

Фейк Асел Сулайманова использует фотографии популярной в инстаграме Акбермет Мухамбетовой, у которой более 95 000 подписчиков.

Фейк Асел Сулайманова Реальный аккаунт, в котором есть те же фотографии.

Некоторые боты которые не дружат с нашим главным героем «Мырзабековым», но часто оставляют комментарии про «нехороших журналистов» под его постами.

Например, фейк Баймурат Исаев — он якобы живет в Москве, родом из Оша. Однако в качестве аватарки он использует фото российского спортсмена Виктора Лебедева.

Разумеется, это не все фейки — и даже не все фейки, что были в друзьях у бота Мырзабекова. Мы продолжим публикации о ботах и их попытках влиять на общественное мнение.

Авторка: Адеим Убакеева

Редакторка: Айдай Иргебаева

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