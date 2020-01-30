Глава управления эпидемиологического надзора департамента профилактики заболеваний Минздрава (ДПЗиГСЭН) Абдыкадыр Жороев 29 января сообщил, что еще шестеро студентов, вернувшихся из Китая в Кыргызстан, помещены в боксированные палаты Беловодской территориальной больницы.

По его словам, студенты приехали через Новосибирск, и в страну попали через КПП «Акжол».

«Они прошли медицинский контроль, клинических симптомов никаких не было. Но они сказали, что были в контакте с людьми, имеющими признаки ОРВИ. По этим показаниям мы посчитали необходимым взять их под контроль в течение инкубационного периода», — сообщил он.

Ранее премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что правительство готово помочь в приобретении билетов и возврате в Кыргызстан тем, кто хочет уехать из Китая.

Медицинские маски

В департаменте лекарственного обеспечения и медицинской техники Кыргызстана сообщили о том, что на совещании с представителями фармацевтических фирм и сетей аптек их призвали не повышать цену на медицинские маски и противовирусные препараты, а также не экспортировать их.

Глава ведомства Жылдыз Жумагулова рассказала о том, что в Кыргызстан медицинские маски официально завозили из России, Казахстана и Китая, но сейчас маски из Китая не привозят, а Россия и Казахстан временно запретили вывоз.

«На случай, если масок не хватит, ищем другие страны, откуда можем привезти. Но масок достаточно и надеемся, что хватит», – сказала она.

В ведомстве отметили, что в аптеках страны достаточно одноразовых масок ( на данный момент 3,5 млн штук) и необходимых лекарств.

Министерство здравоохранения сообщило о том, что ведомство проводит работы по информированию школьников о профилактике коронавируса, а также ОРВИ, гриппа и ботулизма.

Детям в школах рассказывают о профилактике вирусных заболеваний. Фото: сайт Министерства здравоохранения

В связи со вспышкой коронавируса в Китае Минздрав открыл горячую линию при департаменте эпидемиологической службы. Получить консультацию можно по телефонам: 0312323055, 0312323202, 0550033607.

Китайский город Ухань в провинции Хубэй стал очагом распространения ранее неизвестного коронавируса. На сегодняшний день от болезни погибло по меньшей мере 170 человек, насчитывается более 7700 случаев заражения.

Власти Китая закрыли Ухань с населением более 11 млн человек на карантин, в городе отменены железнодорожные и авиарейсы, а также внутригородской транспорт.

Рынок в Ухане, с которого предположительно началось заражение новым типом коронавируса. Фото: Reuters

Почти все случаи заражения новым вирусом зафиксированы на территории Китая, однако заболевшие выявлены и в других странах, в том числе в Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Японии, Малайзии, Южной Корее, Тайване, Непале, Кот-д’Ивуаре, Франции, Финляндии, Германии, Соединенных Штатах и Австралии.

Всемирная организация здравоохранения ранее сообщила, что еще слишком рано объявлять вспышку пневмонии в Китае, вызванную новым типом коронавируса, чрезвычайной ситуацией международного значения. Однако, сегодня, 30 января, ВОЗ второй раз обсудит, стоит ли придавать болезни этот статус.

Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе разработал сервис с постоянно обновляющейся статистикой распространения коронавируса – Wuhan Coronavirus (2019-nCoV) Global Cases (by Johns Hopkins CSSE).

В ней можно просмотреть количество зараженных и умерших от болезни, а также степень ее распространения по странам мира.

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