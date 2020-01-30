Глава управления эпидемиологического надзора департамента профилактики заболеваний Минздрава (ДПЗиГСЭН) Абдыкадыр Жороев 29 января сообщил, что еще шестеро студентов, вернувшихся из Китая в Кыргызстан, помещены в боксированные палаты Беловодской территориальной больницы.
По его словам, студенты приехали через Новосибирск, и в страну попали через КПП «Акжол».
«Они прошли медицинский контроль, клинических симптомов никаких не было. Но они сказали, что были в контакте с людьми, имеющими признаки ОРВИ. По этим показаниям мы посчитали необходимым взять их под контроль в течение инкубационного периода», — сообщил он.
Ранее премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что правительство готово помочь в приобретении билетов и возврате в Кыргызстан тем, кто хочет уехать из Китая.
Медицинские маски
В департаменте лекарственного обеспечения и медицинской техники Кыргызстана сообщили о том, что на совещании с представителями фармацевтических фирм и сетей аптек их призвали не повышать цену на медицинские маски и противовирусные препараты, а также не экспортировать их.
Глава ведомства Жылдыз Жумагулова рассказала о том, что в Кыргызстан медицинские маски официально завозили из России, Казахстана и Китая, но сейчас маски из Китая не привозят, а Россия и Казахстан временно запретили вывоз.
«На случай, если масок не хватит, ищем другие страны, откуда можем привезти. Но масок достаточно и надеемся, что хватит», – сказала она.
В ведомстве отметили, что в аптеках страны достаточно одноразовых масок ( на данный момент 3,5 млн штук) и необходимых лекарств.
Министерство здравоохранения сообщило о том, что ведомство проводит работы по информированию школьников о профилактике коронавируса, а также ОРВИ, гриппа и ботулизма.
В связи со вспышкой коронавируса в Китае Минздрав открыл горячую линию при департаменте эпидемиологической службы. Получить консультацию можно по телефонам: 0312323055, 0312323202, 0550033607.
Коронавирус в Китае
Китайский город Ухань в провинции Хубэй стал очагом распространения ранее неизвестного коронавируса. На сегодняшний день от болезни погибло по меньшей мере 170 человек, насчитывается более 7700 случаев заражения.
Власти Китая закрыли Ухань с населением более 11 млн человек на карантин, в городе отменены железнодорожные и авиарейсы, а также внутригородской транспорт.
Почти все случаи заражения новым вирусом зафиксированы на территории Китая, однако заболевшие выявлены и в других странах, в том числе в Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Японии, Малайзии, Южной Корее, Тайване, Непале, Кот-д’Ивуаре, Франции, Финляндии, Германии, Соединенных Штатах и Австралии.
Всемирная организация здравоохранения ранее сообщила, что еще слишком рано объявлять вспышку пневмонии в Китае, вызванную новым типом коронавируса, чрезвычайной ситуацией международного значения. Однако, сегодня, 30 января, ВОЗ второй раз обсудит, стоит ли придавать болезни этот статус.
Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе разработал сервис с постоянно обновляющейся статистикой распространения коронавируса – Wuhan Coronavirus (2019-nCoV) Global Cases (by Johns Hopkins CSSE).
В ней можно просмотреть количество зараженных и умерших от болезни, а также степень ее распространения по странам мира.