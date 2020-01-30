Фоторобот подозреваемого. Фото: УВД Джалал-Абадской области

В РОВД Ноокенского района Джалал-Абадской области обратился местный житель — он рассказал, что его девятилетнюю дочь изнасиловали, когда она возвращалась со школы. По описанию был создан фоторобот 20-25-летнего мужчины.

«Случай произошел примерно в 17.00. Когда девочка возвращалась домой со школы, неизвестный путем угроз и применения силы изнасиловал ее. Ведутся следственные мероприятия по установлению личности подозреваемого и его местонахождение», — сообщил «Клоопу» пресс-секретарь УВД Джалал-Абадской области Нурдин Жээнтаев.

По данному факту ведется досудебное производство по статье «Изнасилование», назначены соответствующие экспертизы.

Ранее,20-декабря 2019 года, в Аксыйском районе Джалал-Абадской области был задержан мужчина по подозрению в попытке изнасилования пятилетней девочки. Подозреваемый вломился к ней в дом, когда ее родители поехали на рынок.

По информации Генеральной прокуратуры, за последние пять лет выросло число фактов насилия в отношении детей. Если в 2014-году было зарегистрировано 143 случая, то в 2018 году показатель вырос до 187. А за 9 месяцев 2019 года факты насилия выросли до 255. Это означает, что побои, убийства и изнасилования детей регистрируются почти каждый день.