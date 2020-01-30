У 31-летней жительницы села Бужум Баткенского района Каныкей Торобек кызы не перестает трястись голова, болит спина и не поднимается одна рука. По ее словам, это произошло после того, как ее избил муж.

«Он сказал, что я перечу его матери, избил и выгнал. Свекровь бросила за мной мою обувь и вошла в дом», — говорит она. Муж отрицает факт избиения.

Торобек кызы говорит, что муж не в первый раз бил ее.

«В октябре к нам домой пришел его друг из Москвы. Я его не знаю, думала, что сосед. Потом муж избил меня со словами “ты не приготовила поесть для моего друга”», — рассказывает она.

После того, как она оказалась на улице, ее подобрала неизвестная женщина и приютила. Увидев состояние Торобек кызы, женщина отправила ее в больницу.

Главврач Баткенской областной больницы Азизбек Жунусов подтвердил «Клоопу», что Торобек кызы поступила к ним 21 января. По его словам после соответствующих медицинских обследований пострадавшая была выписана 28 января.

«Медцентр отправил ее в больницу с диагнозом “сотрясение мозга”. После того, как ее обследовали невропатолог, травматолог и окулист, диагноз не подтвердился. То, что у нее трясется голова — возможно, связано с нервами. Невропатолог поставил диагноз — невроз. Это появляется из-за длительного стресса, переживаний», — сказал Жунусов.

Муж пострадавшей отрицает, что бил ее и говорит, что она просто сбежала из дома.

Пресс-секретарь УВД Баткенской области Дамира Юсупова сообщила «Клоопу», что данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье «причинение легкого вреда здоровью» Кодекса о проступках. Ведутся следственные мероприятия.

В первую неделю января от побоев своих мужей погибли две женщина. Одна из них была жительницей Баткена, а другая из Нарынской области. У каждой было по нескольку детей — они остались сиротами. Также 4-января в городе Каракол муж сжег свою жену. Женщина выжила, но получила ожоги лица и конечностей.