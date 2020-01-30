Строительство нового здания школы имени Ломоносова в Оше стоит на месте больше 2,5 лет. А старое здание школы еще четыре года назад признали аварийным.

Власти объявляли тендер на строительство нового здания и обещали выделить 45 миллионов сомов. Однако, по словам руководителя компании-застройщика «Бек-Строй Плюс» Улама Мамытова, выделили только 30 миллионов.

«Строительство здания закончено на 90 процентов. Нужно установить пол и купить инвентарь для здания. Также нужно уложить брусчатку и сделать озеленение [территории]. Простой происходит из-за отсутствия средств», — сказал Мамытов.

Красное здание — это аварийная школа. Коричневое — новая, но недостроенная. Старая школа

Специалист управления капитального строительства мэрии города Ош Шумкар Сайдиев сообщил «Клоопу», что из республиканского бюджета выделили средства на достройку четырех школ в Ошской области. Среди них есть и школа имени Ломоносова.

«В первую очередь займемся школой Ломоносова. Даст бог, начнем с этой школы», — заверил Сайдиев. Однако он не уточнил, когда будут выделены деньги и закончится строительство.

Вместо него ответила директор школы Гулмира Осекова, которая сообщила, что остальные 15 миллионов обещали выделить в начале февраля.