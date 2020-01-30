Это улица Аскара Шакирова в Оше — недавно ее реконструировали. Ради расширения дороги вырубили 500 деревьев.

У реконструированной дороги посадили туи — но, по мнению экологов, в очищении воздуха эти деревья не так эффективны, как деревья с большими листьями и кронами.

Экологи выступали проти вырубки деревьев. Главной причиной вырубки деревьев стали меры властей по борьбе с пробками, в городе сильное автомобильное движение.

Но автомобили выделяют множество вредных для человека веществ. В декабре 2018 года загрязнение воздуха диоксидом азота в городе Ош было выше установленной нормы в 25 раз, а диоксида серы почти в два раза.

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