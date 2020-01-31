Вспышка пневмонии, вызываемая новым, ранее неизвестным типом коронавируса 2019-nCoV в Китае, стала самой обсуждаемой темой месяца как в Кыргызстане, так и в мире. Болезнь уже породила множество слухов и догадок о том, насколько она опасна и с какой скоростью распространяется.

Объясняем на графиках, что на самом деле происходит с коронавирусом.

Подтвержденные случаи растут

Действительно, новый коронавирус распространяется очень быстро. Если 31 декабря 2019 года — в первый день выявления вируса — было зарегистрировано только 27 случаев, через 20 дней их было 282, то сейчас подтверждены 9776 случаев заражения.

Вирусные частицы (штаммы) 2019-nCoV. Фото: Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний

Подавляющее большинство зараженных зарегистрировано в Китае — 9658 случаев, что составляет почти 99% от их общего количества.

За пределами КНР подтверждено 118 случаев заболевания коронавирусом в 23 странах. В основном, это страны, граничащие с Китаем и расположенные в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В том числе Таиланд, Гонконг и Япония.

Однако, случаи заражения уже зарегистрированы в США, Канаде, ОАЭ, России и нескольких странах Западной Европы.