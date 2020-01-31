Вспышка пневмонии, вызываемая новым, ранее неизвестным типом коронавируса 2019-nCoV в Китае, стала самой обсуждаемой темой месяца как в Кыргызстане, так и в мире. Болезнь уже породила множество слухов и догадок о том, насколько она опасна и с какой скоростью распространяется.
Объясняем на графиках, что на самом деле происходит с коронавирусом.
Подтвержденные случаи растут
Действительно, новый коронавирус распространяется очень быстро. Если 31 декабря 2019 года — в первый день выявления вируса — было зарегистрировано только 27 случаев, через 20 дней их было 282, то сейчас подтверждены 9776 случаев заражения.
Подавляющее большинство зараженных зарегистрировано в Китае — 9658 случаев, что составляет почти 99% от их общего количества.
За пределами КНР подтверждено 118 случаев заболевания коронавирусом в 23 странах. В основном, это страны, граничащие с Китаем и расположенные в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В том числе Таиланд, Гонконг и Япония.
Однако, случаи заражения уже зарегистрированы в США, Канаде, ОАЭ, России и нескольких странах Западной Европы.
Насколько заразен коронавирус?
Пока сложно говорить о том, насколько в реальности заразен коронавирус.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), показатель R0 передаваемости вируса 2019-nCoV составляет от 1,4 до 2,5. Эта переменная позволяет оценить уровень опасности вируса — чем она выше, тем опаснее заболевание. Исследования говорят, что в сравнении с уровнем заражаемости другими смертоносными вирусами, этот показатель у коронавируса довольно низкий. Для сравнения, у вируса кори, он составляет от 12 до 18.
В 2003 году в Китае была первая вспышка коронавируса SARS, вызывающего тяжелую атипичную пневмонию. Тогда было выявлено 8098 случаев заболевания, а передаваемость составила от 2 до 5, что выше чем у коронавируса 2019-nCoV.
Однако, ученые считают, что инкубационный период 2019-nCoV составляет две недели, в течение которых симптомы никак не проявляются, но инфицированный человек уже может заражать других людей. Следовательно, данные о заразности уханьского коронавируса могут в любой момент поменяться. Более того, некоторые эксперты утверждают, что на самом деле коронавирус более заразный, но менее смертоносный.
Смертность и излечимость
От нового коронавируса уже умерло 213 человек. Уровень смертности от 2019-nCoV пока не превышает 3% от общего числа зараженных, тогда как от SARS умерло 10%.
Число выздоровевших людей продолжает расти – известно, что 187 человек побороли болезнь. Большинство случаев выздоровления – 179 человек – были зарегистрированы в Китае.
Выздоровевшие также есть в Японии, Таиланде и Австралии. Причем, из 14 зафиксированных случаев в Таиланде уже вылечились пятеро.
Китай пытается сдержать распространение вируса
Сейчас в КНР проходит беспрецедентная программа по сдерживанию коронавируса.
Для того, чтобы остановить распространение болезни, власти Китая 22 января закрыли очаг распространения болезни – город Ухань в провинции Хубэй – на карантин. 23 января карантин был введен в городе Хуангана, с населением в 7 млн человек, позже еще 8 городов были закрыты – отменены все поезда и самолеты, а также внутригородской транспорт.
Китай также запретил на территории всей страны торговлю животными в магазинах, рынках и ресторанах, а также в сетевых магазинах, так как коронавирусами могут быть инфицированы и люди, и животные.
Также китайские власти инициировали проект по постройке специализированной больницы для зараженных коронавирусом на 1000 мест. Строительство было начато 24 января, но закончить его планируется уже 3 февраля.
ВОЗ сообщила 24 января, что еще слишком рано объявлять вспышку пневмонии в Китае, вызванную новым типом коронавируса, чрезвычайной ситуацией международного значения.
Однако 31 января ВОЗ придала болезни этот статус.
Соавторка: Савия Хасанова