Президент США Дональд Трамп расширил список стран, на чьих граждан налагаются ограничения в иммиграции — в нём оказался и Кыргызстан.
Однако, как и в случае с остальными пятью странами-новичками чёрного списка Трампа, ограничения коснутся только выдачи иммиграционных виз.
Граждане Кыргызстана будут и дальше иметь возможность получать американские визы для неиммиграционных поездок — включая визы самого распространенного типа B, которые выдают для деловых поездок или для туризма.
Указ Трампа вступит в силу 21 февраля. Иммиграционные визы, выданные до этого времени, аннулированы не будут.
Кроме Кыргызстана, миграционным ограничениям подверглись также граждане Нигерии, Эритреи, Мьянмы, Судана и Танзании.
Как объяснила администрация Трампа, ограничения вводятся против стран, которые «не соответствуют минимальным требованиям безопасности США или не сотрудничают с США в предотвращении нелегальной иммиграции».
Беларусь прощена
Изначально кандидатом на ограничения рассматривалась и Беларусь, но в последний момент администрация президента США решила не налагать ограничений на граждан этой страны.
«Несколько стран, включая Беларусь, не были включены в список на ограничения, поскольку они либо приняли меры, чтобы соответствовать требованиям безопасности США, либо другие госструктуры попросили не включать их, опасаясь последствий для нашей внешней политики», — цитирует газета «Уолл Стрит Джорнал» Чеда Вулфа, и.о. главы Департамента внутренней безопасности США.
Первую серию указов об ограничениях на иммиграцию Трамп подписал ещё в 2017 году, и их действие было намного строже.
Тогда гражданам КНДР и Сирии полностью запретили въезд в США, а гражданам Ирана, Ливии, Йемена и Сомали существенно сократили список доступных виз — например, иранцы с тех пор могут въезжать в США только по студенческим визам.
Самая первая версия указа 2017 года подверглась жесточайшей критике как внутри США, так и за её пределами, и привела, в том числе, к акциям протеста на территории американских аэропортов.
В марте 2017 года, после оспариваний в судах сразу нескольких штатов, Трамп подписал новый, смягченный указ, который заменил предыдущий.
«Дискриминация и расизм»
Критики — особенно политики-демократы и правозащитные группы — недовольны и запретами 2017 года, и новыми ограничениями 2020 года, под действие которых попал Кыргызстан.
«Есть недобросовестные люди в России, есть недобросовестные люди в Китае, но на эти страны не накладываются какие-либо ограничения», — сказала депутат-демократ Палаты представителей американского Конгресса Шейла Джексон Ли, представляющая округ в штате Техас.
Её, как и других противников ограничений на иммиграцию, возмущает то, что Трамп подписывает подобные указы, в основном, в отношении африканских стран или стран с преимущественно мусульманским населением.
«Эти указы — чистой воды дискриминация и расизм», — считает депутат Джексон Ли.