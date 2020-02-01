Ноокенский районный суд Джалал-Абадской области приговорил 57-летнего мужчину к двум годам лишения свободы за принуждение девятилетней девочки к действиям сексуального характера.

Суд признал его виновным по статье «Понуждение к действиям сексуального характера». Несогласные с решением суда могут обжаловать его в Джалал-Абадском областном суде в течение 30ти дней.

Преступление было совершено 16 сентября 2019 года. Мужчина в алкогольном опьянении предложил девочке 200 сомов за уборку двора, завел в дом, насильно раздел и трогал ее. Девочка вырвалась и убежала, но мужчина последовал за ней.

По словам матери пострадавшей девочки, она увидела, как соседский мужчина обнимает троих ее детей — в руках дочери были 200 сомов. После того, как мужчина покинул их дом, ее дочь сказала «он снял мои штаны, засунул руку в половой орган и стал угрожать, что убьет меня, если я расскажу кому-то. Сейчас там болит».

Мать девочки пошла в дом осужденного и устроила скандал. Потом отвезла дочь в больницу, но их не приняли. Отец девочки, уехавший на заработки, прилетел на следующий день.

На суде мужчина признал свою вину. Тем не менее он настаивает, что был пьян и ничего не помнит. По его словам, из его костюма пропали 400 сомов, а потом пришла соседка и начала ругаться.

В том же Ноокенском районе 28 января был зарегистрирован случай изнасилования третьеклассницы. Подозреваемый в розыске.

По информации Генеральной прокуратуры, за последние пять лет выросло число фактов насилия в отношении детей. Если в 2014-году было зарегистрировано 143 случая, то в 2018 году показатель вырос до 187. А за 9 месяцев 2019 года факты насилия выросли до 255. Это означает, что побои, убийства и изнасилования детей регистрируются почти каждый день.

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