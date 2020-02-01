В течение месяца мы проводили опрос среди населения о кошумча — это сумма денег, которую гости отдают устроителю тоя (праздничного мероприятия). Проанализировав их ответы мы узнали, что большинство опрошенных, несмотря на нежелание и возможности дохода, не пропускают тои и могут отдать последние ресурсы из-за кошумча.

Одна из традиций взаимопомощи при проведении тоев — это кошумча. В обществе кошумча рассматривают как займ, который записывается хозяином тоя в отдельном блокноте с именем и суммой. В будущем он будет возвращать ту же сумму

Для изучения кошумча мы в течение месяца опросили более 400 человек. Проанализировав данные, мы узнали, что размер кошумча почти не зависит от дохода. Те, кто зарабатывает в месяц до 20 тысяч сомов, в среднем тратят в год на кошумча около 35 тысяч сомов. Те, кто зарабатывает больше 60 тысяч сомов, тратят в год немногим больше — 42 тысячи сомов. Получается, что люди с меньшим заработком отдают гораздо большую часть своего дохода, чем те, у кого он выше. То есть, кошумча на тоях загоняет в бедность людей с и без того низкими доходами.

На тоях женщины тратят больше, а получают меньше

42-летняя Гульнара работает учительницей в школе Ошской области. За две смены получает зарплату в 12 тысяч сомов. В год получает не менее 10 приглашений на тои. Она не может позволить себе не идти на той и не принести кошумча, потому что не хочет стать изгоем среди родственников.

«В среднем, даже если буду ходить только на тои близких родственников, все равно будет не меньше 10 тоев. В основном это свадьбы и кыз узатуу. Приходится отдавать от двух до пяти тысяч сомов. Осенью зарплаты хватает на два-три тоя. Остальное время года уходит на покрытие этих долгов. Даже если дома детям нечего есть и им нужна одежда, ты должен пойти на той. Должен дать свою долю кошумча. Если не дашь, то вычеркнут из списка друзей и родственников», — говорит Гульнара.

Осенью зарплаты хватает на два-три тоя

Женщин, которые как и Гульнара не пропускают тои, больше, чем мужчин. И женщины, в среднем, за год дают на четыре тысячи сомов больше в кошумча, чем мужчины.

В распределении кошумча в семейной паре тоже существует неравенство — родственникам мужа дают больше денег, чем родственникам жены. По мнению антропологини Алтын Капаловой, в размере суммы и распределении денег из семейного бюджета на подобные сборы очевидно отношение к женщине в кыргызских семьях.

Арт: Александра Титова

Проверим это на примере свадьбы и кыз узатуу. Осенью Зарина и Марат поженились. Они посчитали с нами все затраты на тои и кошумча, которую они получили. Выяснилось, что кошумча невесты не покрывает даже четверти расходов. Со стороны жениха кошумча покрывает треть расходов.

На этом примере мы убедились, что даже в кошумча существует неравномерное распределение денег в зависимости от пола получателя.

Той в долг

Мээрим в очередной раз идет в ломбард сдавать свой комплект золота. Ведь до зарплаты еще осталось около недели, а в конце месяца уже не у кого занять денег. Тем более, что она уже занимала деньги на прошлой неделе у сестры — на уголь. Теперь же деньги нужны на кошумча для тоя родственницы мужа.

На той она пойдет одна, потому что сможет дать только полторы тысячи сомов. А с таким кошумча на той вдвоем или мужчине идти «стыдно»

«Хорошо, что месяцы “тоябрев” закончились. Наверное, с этими долгами мы расплатимся до следующего сезона тоев. Теперь пойдут месяцы “застоя” и можно отдохнуть от тоев», — говорит она.

Согласно исследованиям антропологини Алтын Капаловой, 84% респондентов в отсутствии денег готовы взять в долг, чтобы отдать кошумча.

По мнению Капаловой, в обществе неформальные финансовые отношения – это система обязательного сбора денег с целью взаимной поддержки, созданная в условиях недостатка государственной социальной защиты населения.

Но данная система оборота денег не всегда является системой взаимопомощи. Эта система набирает обороты, трансформируясь из «сферы необходимости» в «сферу принуждения».

Когда тратят на гостей, а не на детей

Арт: Александра Титова

У Шабдана семь детей и большинство уже обзавелись своей семьей. Вся его пенсия в 10 тысяч сомов и основной доход с фермы уходят на тои.

«У нас есть свой круг общения — родственники, одноклассники, одногруппники, коллеги, друзья. А теперь и сваты, ведь дети всегда на первом месте. Если дочь родит мальчика, то я должен подарить на бешик той годовалого жеребенка, а если девочку — годовалого теленка. Поэтому и приходится работать, несмотря на возраст», — говорит Шабдан.

Проанализировав ответы респондентов, мы выявили, что чем больше детей в семье, тем больше семья тратит денег на кошумча. По данным Нацстаткома, чем больше в семье детей на иждивении, тем больше вероятность попадания семьи в категорию бедных.

По нашим подсчетам, средняя кошумча составляет 62% от среднемесячного прожиточного минимума.

На эти деньги полмесяца можно обеспечивать своего ребенка необходимыми продуктами, чтобы он полноценно питался

Что же делать?

Давать или не давать кошумча — в общем-то, личное дело каждого. Из всех опрошенных людей меньше половины поддержали кошумча, четверть воздержалась, а треть была против кошумча. Тем не менее, 98% опрошенных продолжают давать кошумча, то есть общество еще не готово прекратить эту традицию.

По мнению социолога Абдукайым Жусубалиевой, сейчас невозможно запретить кошумча законодательно.

«Той — это обычай, но кошумча не обычай. Обычай должен приносить пользу народу. У многих зарплаты не хватает, чтобы понести деньги на той. Поэтому каждый человек должен подумать, принять решение не думая о том, что подумают люди. По моему мнению, кошумча и тои не запретить законодательно. Человек, который проводит той, не должен ждать кошумча, если он хочет получить благословение гостей на своем мероприятии, он должен приглашать их без намерения собрать “займ” обратно», — говорит она.

В Кыргызстане почти каждый год вносится инициатива на ограничение тоев и расточительство. Так, в 2011 году бывший депутат Каныбек Осмоналиев вносил в парламент законопроект о порядке проведения семейных обычаев и праздничных торжеств в Кыргызстане. В 2015 году этот же вопрос поднимался в кабинете министров при участии вице-премьер-министра Гульмиры Кудайбердиевой.

А бывший президент Алмазбек Атамбаев подписал законопроект о запрете свадебных кортежей больше пяти машин.

Среди стран Средней Азии только в Таджикистане законодательно внесены ограничения на проведения торжеств. Тех, кто нарушает, штрафуют на большую сумму. Согласно закону, они могут позвать только ограниченное количество гостей, также сокращено время мероприятия.

Материал создан стипендиатами программы по дата-журналистике проекта «Медиа-К» «Интерньюс в Кыргызстане», реализуемого при поддержке USAID в КР в партнерстве со Всемирным банком, DFID и IDEM. Ментором программы выступает Анастасия Валеева. Мнения и выводы в материале не обязательно отражают мнение «Интерньюс» и его партнеров.

Материал подготовили: Айдай Беделбек кызы, Саадат Тологонова

Редакторовали: Анастасия Валеева, Чолпон Узакбаева

Рисовала: Александра Титова