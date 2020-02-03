«Появится полноценная электронная система взаимодействия, соответствующая как требованиям ЕАЭС, так и национальным целям создания электронного правительства», — сказал он тогда.

Правда Мамырканов не рассказал журналистам, как за три месяца до этого внутреннее расследование правительства пришло к выводу, что его решения о заключении контрактов «угрожали реализации проекта».