«Абсолютно грустный день для рок-н-ролла»: Умер основатель группы AC/DC Малькольм Янг

В возрасте 64 лет скончался Малькольм Янг — гитарист рок-группы AC/DC и один из ее основателей. Музыкант долгие годы боролся с деменцией.

О смерти Малькольма Янга сообщили на сайте рок-группы AC/DC.

«Сегодня с глубокой грустью AC/DC сообщает об уходе Малькольма Янга. Он был движущей силой группы, перфекционистом и уникальным человеком. Он оставил огромное наследие, которое будет жить вечно. Хорошая работа, Малькольм», — написали на сайте.

Легендарный музыкант долгое время боролся с деменцией, из-за болезни в 2014 году он был вынужден оставить группу, которую когда-то основал вместе с братом.

Малькольма Янга называли иконой и легендой рок-музыки, а в честь песен AC/DC, автором которых он был, называли улицы в разных городах мира.

«Абсолютно грустный день для рок-н-ролла», — написал в о смерти Янга другой культовый рок-музыкант, гитарист Guns N’Roses Слэш.

Фронтмен группы Kiss Пол Стэнли назвал смерть Янга «трагическим концом иконы».

«Трагический конец иконы, которую не всегда ценили по достоинству. Один из действительно великих», — сказал он.

The driving engine of AC/DC has died.A tragic end for a sometimes unsung icon. One of the true greats. RIP. https://t.co/cJe1Xr17IA

«Очень опечален уходом еще одного друга, Малкольма Янга. Его будет очень не хватать», — написал в твиттере вокалист Black Sabbath Оззи Осборн.

So sad to learn of the passing of yet another friend, Malcolm Young. He will be sadly missed. God Bless @ACDC pic.twitter.com/HuEp3kCuyQ

— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) November 18, 2017