Узбекистан: Мужчина зарезал и сжег супругу, взявшую для него кредит

Житель Хорезмской области Шерзод Сапарбаев зарезал и сжег свою жену, которая ранее взяла кредит на 6 млн сумов для бизнеса мужа. Родственники считают, что на убийство мужчину побудили долги по кредиту, ему грозит от 10 до 25 лет лишения свободы.

В милицию мужчину сдал его отец, которому тот признался в убийстве.

Шерзод Сапарбаев рассказал, что зарезал супругу Назокат Пирову в поле, после чего облил бензином и сжег. По словам родственников, до убийства он много лет избивал жену и не работал.

В начале ноября Пирова из-за конфликта с супругом вернулась в родительский дом, но родственники и соседи пытались помирить пару.

«Сколько раз она возвращалась в родительский дом, каждый раз мы сами отводили ее в дом мужа и пытались помирить. Потом узнали, что он уже десять лет мучает жену. Было время, когда он избивал ее и ломал ей нос», – сказал дядя убитой.

Родственники погибшей утверждают, что в семье работала только она. Для бизнеса мужа женщина взяла в банке кредит на сумму в шесть миллионов сумов (более 51 800 сомов).

«Шерзод нигде не работал, а Назокат работала на текстильной фабрике. Назокат взяла в банке для мужа шесть миллионов сумов, чтобы он мог разводить кур. Но потом семья погрязла в долгах и в конце концов разрушилась», – сказал дядя Пировой.

Сиротами остались трое детей — два сына и дочь. За убийство супруги их отцу грозит от 10 до 25 лет лишения свободы.

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