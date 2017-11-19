Россия: Сотрудники ГИБДД прошли крестным ходом против аварий

В честь «Дня памяти жертв ДТП» по трассе, соединяющей города Краснодар и Темрюк, прошел крестных ход из 200 человек, 100 из них — сотрудники Госавтоинспекции. Эту трассу называют самой опасной дорогой Кубани, несколько раз в год на ней случаются крупные автокатастрофы.

Крестный ход прошел 18 ноября, накануне «Дня памяти жертв ДТП», который проводят ежегодно каждое третье воскресенье ноября.

Группа людей прошла по 140-му километру трассы Р251, которая соединяет Краснодар и город Темрюк.

Крестных ход, большую часть участников которого составляли сотрудники Госавтоинспекции, возглавлял священнослужитель православной церкви. Люди шли под звон колоколов, несли кресты и иконы.

В православных церквях 18 ноября проведут панихиду по погибшим в автокатастрофах, а 19 ноября будут молиться о «здравии и благоразумии всех путешествующих».

Трасса Р251, по участку которой прошел крестных ход, называют самой опасной дорогой Кубани. На ней ежегодно происходит несколько крупных автокатастроф.

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