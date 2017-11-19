Британские принцы сыграли штурмовиков в «Звездных войнах»

Британские принцы Уильям и Гарри снялись в фильме «Звездные войны: Последние джедаи». В восьмом эпизоде звездной саги они исполнили роль штурмовиков, охраняющих повстанца Финна.

Об участии принцев в звездной саге рассказал британский актер Джон Бойега, играющий повстанца Финна.

Именно его героя будут охранять принцы в костюмах штурмовиков. Британские СМИ пишут, что в костюме штурмовика в фильме появится и актер Том Харди.

«Забавно видеть принцев, одетых в костюмы штурмовиков. Это был лучший опыт», — сказал Бойега.

Принцы посетили съемки восьмой части «Звездных войн» в апреле 2017 года, уже тогда появились слухи об их участии в фильме.

Фильм Райана Джонсона «Звездные войны: Последние джедаи» выйдет в прокат 15 декабря.

«Звёздные войны» — культовая фантастическая франшиза, созданная режиссером Джорджем Лукасом.

«Звёздные войны» 10 раз становились лауреатами премии «Оскар» и более 20 раз на нее номинировались.

Киноэпопея оказала большое влияние на массовую культуру, создав отдельный поджанр в кинематографе и вселенную комиксов и мультфильмов.

На основе звездной саги возникла нетеистическая религия «джедаизм» и новая система фехтования в соответствующей стилистике «саберфайтинг».



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